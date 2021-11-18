Росгвардейцам запретили ездить на машинах после 10 вечера

Сотрудникам Росгвардии приказом начальства запрещается пользоваться личным авто после 22:00 с целью снижения ДПТ с участием силовиков, в которых погибали «гражданские».

Федеральное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Новосибирской области» выпустило документ, который запрещает личному составу передвигаться на машинах после 22:00, — пишет агентство «Тайга-инфо».

В документе сказано, что управление Росгвардии по Новосибирской области дало «указание» на недостаточную работу по профилактике

аварийности и укрепления дорожно-транспортной дисциплины»

среди сотрудников ведомства. Силовики признали, что только в ноябре по вине сотрудников Росгвардии, передвигавшихся на личном транспорте, погибли пять человек, еще двое — пострадали.

В качестве примеров приведены ДТП в том числе в Красноярском крае. Сообщается, что в ДТП с участием росгвардейцев погибло три «гражданских», травмировано 18 «гражданских».

Всего в период проведения комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения в войсках [Сибирского] округа по вине военнослужащих и сотрудников допущено 11 ДТП (войсковая часть №3543 — два, управление Росгвардии по Кемеровской области — четыре, Новосибирской области — два, Красноярскому краю, Иркутской области, Хакасии — по одному), в которых погибло три гражданских и травмировано 20 человек (военнослужащий, сотрудник, 18 гражданских)», — сказано в документе.

Начальство управления вневедомственной охраны по Новосибирской области

в целях реализации задач»,

которые, возможно, поставил командующий Сибирским округом Росгвардии Николай Марков, решило

запретить личному составу передвигаться на личном транспорте после 22:00».

ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск нацгвардии России по Новосибирской области» возглавляет Ровшан Курбанов. Управлением Росгвардии по Новосибирской области руководит генерал-майор Василий Шушаков.

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