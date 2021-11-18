Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 19.11
72,60
82,25
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Росгвардейцам запретили ездить на машинах после 10 вечера

Росгвардейцам запретили ездить на машинах после 10 вечера
Иллюстрация: smartik.ru

Сотрудникам Росгвардии приказом начальства запрещается пользоваться личным авто после 22:00 с целью снижения ДПТ с участием силовиков, в которых погибали «гражданские».

#НОВОСТИ

Федеральное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Новосибирской области» выпустило документ, который запрещает личному составу передвигаться на машинах после 22:00, — пишет агентство «Тайга-инфо».

В документе сказано, что управление Росгвардии по Новосибирской области дало «указание» на недостаточную работу по профилактике

аварийности и укрепления дорожно-транспортной дисциплины»

среди сотрудников ведомства. Силовики признали, что только в ноябре по вине сотрудников Росгвардии, передвигавшихся на личном транспорте, погибли пять человек, еще двое — пострадали.

В качестве примеров приведены ДТП в том числе в Красноярском крае. Сообщается, что в ДТП с участием росгвардейцев погибло три «гражданских», травмировано 18 «гражданских».

Всего в период проведения комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения в войсках [Сибирского] округа по вине военнослужащих и сотрудников допущено 11 ДТП (войсковая часть №3543 — два, управление Росгвардии по Кемеровской области — четыре, Новосибирской области — два, Красноярскому краю, Иркутской области, Хакасии — по одному), в которых погибло три гражданских и травмировано 20 человек (военнослужащий, сотрудник, 18 гражданских)», — сказано в документе.

Начальство управления вневедомственной охраны по Новосибирской области

в целях реализации задач»,

которые, возможно, поставил командующий Сибирским округом Росгвардии Николай Марков, решило

запретить личному составу передвигаться на личном транспорте после 22:00».

ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск нацгвардии России по Новосибирской области» возглавляет Ровшан Курбанов. Управлением Росгвардии по Новосибирской области руководит генерал-майор Василий Шушаков.

По теме

Сотрудники Сбера вызвали Росгвардию к клиенту, который пришел с монетами на 40 тыс. руб.😐

  • «Мужчина захватил кассу!». Клиент Сбербанка попросил зачислить на счет 40 тыс. руб. десятирублевыми монетами. Кассир сначала сказал про прием без комиссии по 300 руб., а потом вызвал Росгвардию.

    28.05.2021
    Новости ДК
    Екатеринбург

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярская АЗС судится со строителями из-за дома у заправкиКрасноярская АЗС судится со строителями из-за дома у заправки
  • Расширенные QR-коды вступили в силу в Красноярском краеРасширенные QR-коды вступили в силу в Красноярском крае
  • Российских олимпийцев планируют возить в Пекин через КрасноярскРоссийских олимпийцев планируют возить в Пекин через Красноярск
  • Замначальника департамента городского хозяйства мэрии Красноярска задержанЗамначальника департамента городского хозяйства мэрии Красноярска задержан
  • В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию стариков и силовиковВ Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию стариков и силовиков
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.