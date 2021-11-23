Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 24.11
74,83
84,17
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Ачинске отремонтируют путепровод за 45 млн рублей

В Ачинске отремонтируют путепровод за 45 млн рублей
Иллюстрация: krskstate.ru

В следующем году в Ачинске дорожники произведут ремонт путепровода через Транссиб на ул. 5 Июля.

#НОВОСТИ

Конструкцию восстановят при помощи краевой субсидии на социально-экономическое развитие территории. Затраты на ремонт составят 45 млн рублей.

Планируется, что специалисты отремонтируют мостовое полотно, пролетные строения, опоры, тротуары, лестничные сходы, уложат асфальт, нанесут разметку и установят знаки.

Закончить работы по контракту необходимо до конца 2022 года.

Путепровод построили в 1997 году. По нему проходит транзитный и большегрузный транспорт на участке федерального маршрута Р-255 «Сибирь». Капитального ремонта на объекте не было с момента ввода в эксплуатацию. В 2019 году там лишь локально приводили в порядок асфальтобетонное покрытие», – рассказал Константин Димитров, министр транспорта Красноярского края.

Кроме того, за счет субсидии на социально-экономическое развитие территории этим летом в Ачинске провели ремонт ул. Кравченко и пр. Лапенкова.

Специалисты обновили около 2 км покрытия.

По теме

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярский офис «Малтата» выставили на продажу за 0,5 млрд рублейКрасноярский офис «Малтата» выставили на продажу за 0,5 млрд рублей
  • Бонусные карты «Пятерочки» превратятся в банковскиеБонусные карты «Пятерочки» превратятся в банковские
  • Ресторан азиатской кухни закрылся в КрасноярскеРесторан азиатской кухни закрылся в Красноярске
  • «Озеро Виви» и «Река Бахта» — в Красноярском крае создадут два природных заказника«Озеро Виви» и «Река Бахта» — в Красноярском крае создадут два природных заказника
  • iPhone 6 стал лидером по продажам на аукционах с 1 рубляiPhone 6 стал лидером по продажам на аукционах с 1 рубля
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.