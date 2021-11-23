В Ачинске отремонтируют путепровод за 45 млн рублей

В следующем году в Ачинске дорожники произведут ремонт путепровода через Транссиб на ул. 5 Июля.

Конструкцию восстановят при помощи краевой субсидии на социально-экономическое развитие территории. Затраты на ремонт составят 45 млн рублей.

Планируется, что специалисты отремонтируют мостовое полотно, пролетные строения, опоры, тротуары, лестничные сходы, уложат асфальт, нанесут разметку и установят знаки.

Закончить работы по контракту необходимо до конца 2022 года.

Путепровод построили в 1997 году. По нему проходит транзитный и большегрузный транспорт на участке федерального маршрута Р-255 «Сибирь». Капитального ремонта на объекте не было с момента ввода в эксплуатацию. В 2019 году там лишь локально приводили в порядок асфальтобетонное покрытие», – рассказал Константин Димитров, министр транспорта Красноярского края.

Кроме того, за счет субсидии на социально-экономическое развитие территории этим летом в Ачинске провели ремонт ул. Кравченко и пр. Лапенкова.

Специалисты обновили около 2 км покрытия.

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