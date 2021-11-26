Красноярские пивовары получили награду международного конкурса

Их продукцию отметили среди почти полутора сотен российских и зарубежных компаний, которые представили на конкурс около полутысячи образцов своих напитков.

Компания «Основа» из Красноярска получила награду конкурса «РОСГЛАВПИВО — Главное пиво России», который является национальным этапом мирового конкурса пивоваров European Beer Star.

Сваренное красноярцами пиво «Ретро Элитное» заняло третье место в номинации «Красный и янтарный лагер».

Всего в конкурсе участвовало 144 пивоваренных компании, которые представили 436 образцов своей продукции.

По данным сервиса «Зачестныйбизнес», компания «Основа» работает на рынке с 2013 года. Ее учредителем является Юрий Шишков, владеющий еще семью предприятиями в Красноярске и Иркутске, в том числе еще одним пивоваренным производством (компания «Табия») и тремя компаниями, торгующими алкогольными напитками (в том числе и пивом). Причем «Основа» и «Табия» расположены в соседних зданиях на улице Ломоносова, а руководит ими один человек — Алексей Дранишников.

Компания «Основа» в 2020 году показала убыток в 336 тысяч рублей, при выручке в 19,7 млн. Данных по «Табии» нет — она была зарегистрирована в ноябре того года.

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