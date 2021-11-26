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Красноярские пивовары получили награду международного конкурса

Красноярские пивовары получили награду международного конкурса
Иллюстрация: pixabay.com

Их продукцию отметили среди почти полутора сотен российских и зарубежных компаний, которые представили на конкурс около полутысячи образцов своих напитков.

#НОВОСТИ
Компания «Основа» из Красноярска получила награду конкурса «РОСГЛАВПИВО — Главное пиво России», который является национальным этапом мирового конкурса пивоваров European Beer Star.
 
Сваренное красноярцами пиво «Ретро Элитное» заняло третье место в номинации «Красный и янтарный лагер».
 
Всего в конкурсе участвовало 144 пивоваренных компании, которые представили 436 образцов своей продукции.
 
По данным сервиса «Зачестныйбизнес», компания «Основа» работает на рынке с 2013 года. Ее учредителем является Юрий Шишков, владеющий еще семью предприятиями в Красноярске и Иркутске, в том числе еще одним пивоваренным производством (компания «Табия») и тремя компаниями, торгующими алкогольными напитками (в том числе и пивом). Причем «Основа» и «Табия» расположены в соседних зданиях на улице Ломоносова, а руководит ими один человек — Алексей Дранишников. 
 
Компания «Основа» в 2020 году показала убыток в 336 тысяч рублей, при выручке в 19,7 млн. Данных по «Табии» нет — она была зарегистрирована в ноябре того года.
 
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Всего в перечне 500 российских компаний из различных отраслей. Оценивались они по размеру выручки, полученной в 2020 году.

Красноярские товары снова претендуют на статус «Вкусов России»

На сайте второго национального конкурса «Вкусы России» стартовало народное голосование за любимые продукты. Красноярский край представляют восемь брендов, голосовать за них можно до 7 ноября.

Автор: Петр Савельев
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