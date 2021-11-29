Группа Berrywood Family открыла выставку современных художников в Красноярске

Экспозиция будет работать в одном из музеев города. Так рестораторы решили отпраздновать одиннадцатилетие своей компании.

В красноярском музейном центре «Площадь Мира» стартовала выставка «Сибирь11». Ее организаторами выступила ресторанная группа Berrywood Family («Тургуска», «Булгокав», FRANKY WOO и т.д.). Об этом компания сообщила в своих соцсетях.

По словам одного из основателей группы Дмитрия Журкина, такой формат был выбран, чтобы поддержать сибирских современных художников, дав им возможность представить свое творчество зрителю

Нам самим очень нравится современное искусство, и на выставке, в небольшом блоке о нашей ресторанной группе, мы расскажем о нашей связи с разными направлениями современного искусства на протяжении всех этих 11-ти лет», — добавил он.

На выставке собраны работы 11 современных художников из Красноярска, Томска, Ангарска и Тюмени. Они работают в различных стилях: от реалистической графики, фотографии и живописи до коллажей, стрит-арта и абстрактных инсталляций.

Работать выставка будет до 19 декабря 2021 года.

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