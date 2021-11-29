Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 27.11
75,58
84,95
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Группа Berrywood Family открыла выставку современных художников в Красноярске

Открытие выставки "Сибирь11"
Открытие выставки "Сибирь11". Иллюстрация: vk.com/berrywoodfamily

Экспозиция будет работать в одном из музеев города. Так рестораторы решили отпраздновать одиннадцатилетие своей компании.

#НОВОСТИ
В красноярском музейном центре «Площадь Мира» стартовала выставка «Сибирь11». Ее организаторами выступила ресторанная группа Berrywood Family («Тургуска», «Булгокав», FRANKY WOO и т.д.). Об этом компания сообщила в своих соцсетях.
 
По словам одного из основателей группы Дмитрия Журкина, такой формат был выбран, чтобы поддержать сибирских современных художников, дав им возможность представить свое творчество зрителю
Нам самим очень нравится современное искусство, и на выставке, в небольшом блоке о нашей ресторанной группе, мы расскажем о нашей связи с разными направлениями современного искусства на протяжении всех этих 11-ти лет», — добавил он.
На выставке собраны работы 11 современных художников из Красноярска, Томска, Ангарска и Тюмени. Они работают в различных стилях: от реалистической графики, фотографии и живописи до коллажей, стрит-арта и абстрактных инсталляций.
 
Работать выставка будет до 19 декабря 2021 года.
 
Читайте также:
Алексей Крикливый: «Горизонтальный театр – это возможность брать на себя ответственность»

Режиссер новосибирского театра «Глобус» и куратор театрального проекта арт-резиденция «АванПост» Алексей Крикливый – о том, как в лаборатории выращивают питательную среду для другого театра.

Лариса Маркосьян: Вот вам Эверест — можете, идите!

С 20 сентября по 1 октября в Красноярске пройдет II Международный конкурс скрипачей Виктора Третьякова, который соберет плеяду музыкантов, которой может позавидовать любая столица мировой музыки.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Посчитаемся: динамика населения в городах краяПосчитаемся: динамика населения в городах края
  • Главу красноярского ПФР оставили под арестомГлаву красноярского ПФР оставили под арестом
  • Экс-начальник красноярской ФСБ ушел с поста главы ФСИНЭкс-начальник красноярской ФСБ ушел с поста главы ФСИН
  • Красноярские пивовары получили награду международного конкурсаКрасноярские пивовары получили награду международного конкурса
  • Базирующуюся в Черемшанке авиакомпанию запретили в ЕвропеБазирующуюся в Черемшанке авиакомпанию запретили в Европе
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.