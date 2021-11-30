«Сибирский Баффет» оспорит в суде претензии Центробанка

Элвис Марламов, легендарный красноярский трейдер и инвестор, автор стратегий автоследования при торговле акциями, подал иск к Центробанку.

Несколько лет назад ЦБ РФ обвинил трейдера в использовании инсайдерской информации. Спустя более трех лет г-н Марламов получил на руки акт проверки регулятора. Марламов считает, что выводы ЦБ ошибочны и вызваны непониманием стратегии автоследования.

Заключения в нем [акте] ошибочны, а сотрудники регулятора неверно понимают суть стратегии автоследования», — заявил Марламов через своего адвоката, управляющего партнера Law & Capital Виктора Обыденнова.

Г-н Марламов направил иск в Советский районный суд Красноярска и в ЦБ, — сообщают «Ведомости».

Известно, что акт проверки подписывали Валерий Лях, директор департамента ЦБ противодействия недобросовестным практикам и Сергей Швецов — первый зампред ЦБ.

В отношении Марламова в августе 2018 года СК возбудил дело о неправомерном использовании инсайдерской информации (ч. 1 ст. 185.6 УК), которое было возвращено заместителем генпрокурора РФ на дополнительную проверку. Однако в марте 2019 года возбуждено повторно и находится на стадии предварительного следствия.

Трейдер Марламов через суд требовал предоставить ему акт проверки и признать обвинения ЦБ в не соответствующими действительности.

Сначала суды встали на сторону трейдера, но их решения были отменены кассацией.

Трейдер Марламов был автором стратегий автоследования в 2015…2018 годах на сервисе Comon российского брокера «Финам». После обвинений ЦБ в торговле инсайдом счета трейдера Марламова были заблокированы. Упущенную от этого выгоду Марламов оценивал в 12 млн рублей, что вполне сходится с данными, приведенными в иске — трейдер заработал на фондовом рынке в 2020 году 55 млн рублей, в 2019 году — 39 млн, в 2018-м — 8,3 млн рублей.

По оценке комиссии Центробанка, г-н Марламов сначала открывал позицию через свой изолированный счет, потом совершал аналогичную сделку с использованием счета автоследования, действия его подписчиков меняли котировки (!), после чего трейдер закрывал позицию по изолированному счету. На этом трейдер, по версии регулятора, заработал 8 млн рублей. Таким образом трейдер, по мнению экспертов ЦБ, раскачивал курс акций «Газпрома», «Магнита», «Мечела», «Мегафона», АФК «Система» и других эмитентов. Марламов же в иске утверждает, что не входит в перечень инсайдеров и не обладает информацией, которую законодатель именует инсайдерской.

Эксперты считают, что влияние автоследования может быть критичным, но для низколиквидных бумаг второго и третьего эшелонов. Возможно, риски манипулирования при массовом трейдинге есть, но очень небольшие, поэтому брокер обычно не дает авторам стратегий торговать неликвидными инструментами. Важно понимать, что для манипулирования автору необходим большой клиентский портфель, а его можно достичь, только качественно ведя стратегию. При успешной стратегии ее автору нет смысла манипулировать, он и так имеет хороший доход и от успешных трейдов, и от доли маржи своих подписчиков.

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