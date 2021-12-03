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Ирина Брежнева возглавила краевое Агентство по печати

Ирина Брежнева возглавила краевое Агентство по печати
Иллюстрация: krskstate.ru

С сегодняшнего дня указом губернатора Красноярского края она избавлена от приставки и.о, в этом статусе Брежнева работала с момента избрания прежнего руководителя Алексея Додатко в депутаты ЗС.

#НОВОСТИ

В агентстве Ирина Брежнева работала последние шесть лет заместителем руководителя, до этого два года занимала должность заместителя начальника управления информационной политики губернатора края.

Краевое агентство по печати им массовым коммуникациям управляет и распоряжается государственной собственностью в сфере печати, массовых коммуникаций, информатизации, издательской и полиграфической деятельности. В его ведении 44 районные газеты, организационно-методический «Медиацентр», Дирекция краевых телепрограмм и газета «Наш Красноярский край».

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Автор: Петр Савельев
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