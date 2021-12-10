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В Красноярском крае повысят МРОТ. Дважды

В Красноярском крае повысят МРОТ. Дважды
Иллюстрация: hsmedia.ru

Сначала минимальную зарплату планировалось просто увеличить, а потом решили повысить и степень этого увеличения.

#НОВОСТИ
Минимальный размер оплаты труда в Красноярском крае с 1 января 2022 года увеличится на 8,6%. Об этом на сессии Законодательного Собрания объявил министр финансов региона Владимир Бахарь.
 
По его словам, сначала МРОТ планировали повысить на 6,4%, но, с учетом поручения президента РФ, увеличение скорректировали до 8,6%.
 
Таким образом, с учетом районных коэффициентов в 2022 году МРОТ в южных районах края составит 22 224 рублей, а в северных — 36 114.
 
Краевой парламент принял закон в первом чтении. Второе состоится до конца этого года.
 
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Строители Красноярского края снова начали копить зарплатные долги

Отрасль стабильно лидирует по объемам просроченных долгов по зарплате, но в последнее время ситуация выглядела оптимистично. До ноября.

 

Автор: Петр Савельев
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