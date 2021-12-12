Главбух перевела дочери 1 млн рублей в Красноярском крае

Сотрудники полиции возбудили на красноярку 64 лет уголовное дело по признакам статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Сообщается, что главный бухгалтер одного из кооперативов с марта 2019-го по октябрь 2021 года незаконно переводила своей дочери, также работавшей в кооперативе, денежные средства, подделывая данные в реестрах заработной платы.

Сумма ущерба превысила 1 млн рублей, а главбуху грозит уголовная ответственность до 10 лет заключения.

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