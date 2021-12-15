«Норникель» получил грант на расширение производства металла для аккумуляторов

Деньги получит завод компании, расположенный в Финляндии. Эти средства позволят почти вдвое увеличить его объем производства.

Финский завод Nornickel Harjavalta (входит в группу «Норникель») получил от фонда Business Finland грант в 15 млн евро. Об сообщили в пресс-службе металлургического концерна.

Деньги пойдут на увеличение производственных мощностей предприятия. Реализовываться проект будет в два этапа. Сначала предполагает нарастить производство никельсодержащей металлической и химической продукции с 65 тысяч тонн в год до 75 тысяч тонн, а затем и до 100 тысяч. Модернизация должна завершиться к 2026 году.

Проект расширения позволит значительно укрепить европейскую экосистему аккумуляторов и сделать производство более экологичным, а выделенное финансирование будет способствовать развитию устойчивой аккумуляторной промышленности в Финляндии и, как следствие, росту предприятий, а также созданию новых рабочих мест в данной отрасли», - говорят в компании.

Добавим, что Nornickel Harjavalta уже несколько лет работает над снижением углеродного следа своего производства. На сегодня он является одним из самых низких по отрасли. Подобная практика реализуется и на других предприятиях «Норникеля», что отражено в принятой в этом году новой экологической стратегии компании. Она позволит на 16% сократить интенсивность выбросов парниковых газов на тонну никелевого эквивалента к 2028 году.

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