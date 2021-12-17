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Сеть «Командор» не станет частью «Восточного Союза». ФАС запретила

Сеть «Командор» не станет частью «Восточного Союза». ФАС запретила
Иллюстрация: news.ru

Антимопольщики усмотрели в этом объединении риски для конкуренции и поставщиков указанных компаний.

#НОВОСТИ
Федеральная антимонопольная служба России отказала в слиянии «Восточного Союза» и красноярской сети супермаркетов «Командор», сообщили в пресс-службе ведомства.
 
С подобной просьбой в ФАС обратился «Восточный Союз» (ООО «Восточные Розничные Сети»). В случае положительного решения компания стала бы выполнять «функции исполнительного органа ООО „Торговая сеть Командор“».
В случае заключения заявленной сделки, объединенная группа лиц может занять доминирующее положение на рынке розничной торговли продовольственными товарами в ряде муниципальных образований Иркутской области и Красноярского края. По мнению ФАС России, возникновение и (или) усиление доминирующего положения может привести к ограничению конкуренции на указанном рынке и негативно отразиться на поставщиках», — сказано в сообщении антимонопольщиков.
Напомним, что объединение ритейлеров «Восточный Союз» появилось на рынке в начале мая 2021 года. В него вошли красноярская сеть «Красный Яр», хабаровская «Самбери» и иркутская «Слата». В прошлом году все участники союза, по их данным, показали выручку в 120 млрд рублей без НДС.
 
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Всего в перечне 500 российских компаний из различных отраслей. Оценивались они по размеру выручки, полученной в 2020 году.

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Автор: Петр Савельев
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