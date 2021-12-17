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Правительство Красноярского края лишится одного из вице-премьеров

Правительство Красноярского края лишится одного из вице-премьеров
Иллюстрация: лидерыроссииюрф

Речь идет о Николае Зуеве, который вошел в состав правительства региона осенью 2020 года и стал шестым заместителем Юрия Лапшина. Зуев курировал деятельность трех министерств.

#НОВОСТИ

Источник DK.ru в правительстве края подтвердил, что Николай Зуев уходит в отпуск до 24 января с последующим увольнением. К работе он приступил 14 сентября 2020 года, в сферу ответственности входили деятельность и взаимодействие краевых Минпромэнерго, Минстроя и Минэкологии, за которые ранее отвечал непосредственно сам премьер Юрий Лапшин.

Николай Зуев окончил экономический факультет Красноярского государственного университета, прошёл обучение по программе ЕМВА в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. В послужном списке нового вице-премьера — работа на руководящих должностях в сферах промышленности, энергетики и ЖКХ, в частности в «КрасЭКо», которой он управлял с 2014 по 2019 год.

В 2019 году завершил обучение по программе ЕМРМ в Высшей школе государственного управления РАНХиГС. Победитель конкурса «Лидеры России — 2018».

Сохранится ли должность шестого вице-премьера в правительстве и его аппарат, пока неизвестно.

Напомним, в начале декабря стало известно об отставке министра промышленности и энергетики края Евгения Афанасьева, он уволился по собственному желанию.

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Автор: Петр Савельев
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