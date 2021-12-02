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Министр промышленности и ЖКХ края Евгений Афанасьев уходит в отставку

Министр промышленности и ЖКХ края Евгений Афанасьев уходит в отставку
Иллюстрация: events.vedomosti.ru

Губернатор Красноярского края Александр Усс сегодня подписал распоряжение об освобождении Афанасьева от должности. Завтра министр уходит в отпуск с последующим увольнением.

#НОВОСТИ

Временно исполняющим обязанности министра будет Евгений Гаврилов.

Сообщается, что Евгений Афанасьев уходит в отставку по собственному желанию. 

Напомним, Афанасьев возглавил министерство энергетики в новом составе правительства, который был сформирован после избрания Александра Усса на пост губернатора в 2018 году. При  нем в крае реализованы многие значимые проекты в сфере энергетики и ЖКХ.

 

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Автор: Петр Савельев
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