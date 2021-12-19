Расписание открытия новогодних елок 2022 по районам Красноярска
Череда праздничных открытий начнется сегодня, 19 декабря и будет продолжаться всю следующую неделю в разных частях краевого центра.
Прямо сегодня назначено первое открытие на ул. Железнодорожников, 19 (сквер «Уют») в 18:30.
Главная городская
Торжественное открытие самой главной елки Красноярска на о. Татышев состоится 25 декабря 2021 года. В этом году ледовый городок порадует еще большим разнообразием развлечений — 15 горок высотой 1,5…3,5 м и до 70 м длинной. В день открытия красноярцы и гости столицы края смогут лицезреть праздничный концерт и фейерверк.
Расписание по районам
Центральный
- Центральный парк — 20 декабря в 15:00
- Пл. Революции — 20 декабря в 17:30
- Театральная площадь (нижний ярус) — 20 декабря в 19:30
- Сквер им. Чернышевского (мкрн. Покровский) — 23 декабря в 19.00
- ул. Ломоносова, 29 — 26 декабря в 18.00
Кировский
- ул. Павлова, 21 (Каменка) — 24 декабря
- ул. Щорса, 55 (Каменный городок) — конец декабря
Ленинский
- ул. Юности, 16 (площадь ДК 1 Мая) — 23 декабря
Свердловский
- ул. 60 лет Октября, 46 (площадь им. Я.М. Свердлова)
- ул. Кольцевая, 12-14 (сквер «Паниковка»)
- ул. Свердловская, 113Д/1 (сквер «Универсиады»)
- ул. А. Тимошенкова, 87А (на территории Центра технического проектирования, мкрн. Водники)
Железнодорожный
- ул. Железнодорожников, 19 (сквер «Уют») — 19 декабря в 18:30
- ул. Менжинского, 18 — 20 декабря в 18:00
- пр. Свободный, 34 (парк им. Гагарина) — 23 декабря в 18:30
- ул. Калинина, 15 — 24 декабря в 18:00
Октябрьский
- Сквер «Серебряный» (ул. Высотная, 15) — 23 декабря в 17:00
- Академгородок — 24 декабря в 17:00
Советский
- Площадь спорткомплекса «Солнечный» (ул. 60 лет СССР, 17) — 20 декабря в 19:30
- Сквер Космонавтов (ул. Николаева-Терешковой) — 21 декабря в 18:00
- Татышев-парк (главная елка города Красноярска) — 25 декабря в 18:00
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