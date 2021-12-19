Расписание открытия новогодних елок 2022 по районам Красноярска

Прямо сегодня назначено первое открытие на ул. Железнодорожников, 19 (сквер «Уют») в 18:30.

Торжественное открытие самой главной елки Красноярска на о. Татышев состоится 25 декабря 2021 года. В этом году ледовый городок порадует еще большим разнообразием развлечений — 15 горок высотой 1,5…3,5 м и до 70 м длинной. В день открытия красноярцы и гости столицы края смогут лицезреть праздничный концерт и фейерверк.

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Красноярский капитал: панорама городских изменений Капитал города — это прежде всего инвестиции в настоящее и будущее его жителей. Это позитивные изменения, которые воплощаются в конкретных проектах, что мы видим здесь и сейчас. Новости ДК Красноярск

В Красноярске ищут подрядчика на монтаж главной ёлки Главная елка краевого центра будет располагаться на острове Татышеве, — подробные требования размещены в документации на сайте Госзакупок. Новости ДК Красноярск

«Американские фильмы о космосе — о будущем. А российские — только о прошлом» — Антон Долин «Государство само не понимает, чего хочет. С одной стороны — мощной отечественной киноиндустрии, с другой — чтобы там не было фильмов, которые отдельным представителям государства не по душе». Новости ДК Челябинск