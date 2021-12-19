Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.12
73,73
83,50
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Расписание открытия новогодних елок 2022 по районам Красноярска

Расписание открытия новогодних елок 2022 по районам Красноярска
Иллюстрация: fotostrana.ru

Череда праздничных открытий начнется сегодня, 19 декабря и будет продолжаться всю следующую неделю в разных частях краевого центра.

#НОВОСТИ

Прямо сегодня назначено первое открытие на ул. Железнодорожников, 19 (сквер «Уют») в 18:30.

Главная городская

Торжественное открытие самой главной елки Красноярска на о. Татышев состоится 25 декабря 2021 года. В этом году ледовый городок порадует еще большим разнообразием развлечений — 15 горок высотой 1,5…3,5 м и до 70 м длинной. В день открытия красноярцы и гости столицы края смогут лицезреть праздничный концерт и фейерверк.

Расписание по районам

Центральный

  • Центральный парк — 20 декабря в 15:00
  • Пл. Революции — 20 декабря в 17:30
  • Театральная площадь (нижний ярус) — 20 декабря в 19:30
  • Сквер им. Чернышевского (мкрн. Покровский) — 23 декабря в 19.00
  • ул. Ломоносова, 29 — 26 декабря в 18.00

Кировский

  • ул. Павлова, 21 (Каменка) — 24 декабря
  • ул. Щорса, 55 (Каменный городок) — конец декабря

Ленинский

  • ул. Юности, 16 (площадь ДК 1 Мая) — 23 декабря

Свердловский

  • ул. 60 лет Октября, 46 (площадь им. Я.М. Свердлова)
  • ул. Кольцевая, 12-14 (сквер «Паниковка»)
  • ул. Свердловская, 113Д/1 (сквер «Универсиады»)
  • ул. А. Тимошенкова, 87А (на территории Центра технического проектирования, мкрн. Водники)

Железнодорожный

  • ул. Железнодорожников, 19 (сквер «Уют») — 19 декабря в 18:30
  • ул. Менжинского, 18 — 20 декабря в 18:00
  • пр. Свободный, 34 (парк им. Гагарина) — 23 декабря в 18:30
  • ул. Калинина, 15 — 24 декабря в 18:00

Октябрьский

  • Сквер «Серебряный» (ул. Высотная, 15) — 23 декабря в 17:00
  • Академгородок — 24 декабря в 17:00

Советский

  • Площадь спорткомплекса «Солнечный» (ул. 60 лет СССР, 17) — 20 декабря в 19:30
  • Сквер Космонавтов (ул. Николаева-Терешковой) — 21 декабря в 18:00
  • Татышев-парк (главная елка города Красноярска) — 25 декабря в 18:00

___

Читайте также

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Ослабьте хватку!» — о чем попросила Путина Юлия Симбирева из Красноярска«Ослабьте хватку!» — о чем попросила Путина Юлия Симбирева из Красноярска
  • Правительство Красноярского края лишится одного из вице-премьеровПравительство Красноярского края лишится одного из вице-премьеров
  • Директором красноярской лизинговой компании «Дельта» стал Василий ГерманДиректором красноярской лизинговой компании «Дельта» стал Василий Герман
  • Итоги переписи: вне городов живет лишь пятая часть населения Красноярского краяИтоги переписи: вне городов живет лишь пятая часть населения Красноярского края
  • «Протеже» экс-министра леса Димитрия Маслодудова пойдут под суд«Протеже» экс-министра леса Димитрия Маслодудова пойдут под суд
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.