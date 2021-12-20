КрасЖД оцифровала почти полсотни своих станций

По задумке железнодорожников, это должно увеличить пропускную способность магистрали, а значит и проходящий через нее трафик.

Под занавес 2021 года Красноярская железная дорога ввела в эксплуатацию новую микропроцессорную систему регулирования работы стрелок и светофоров на 13 станциях южного хода участка Междуреченск — Тайшет, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Среди них, расположенные на горных участках станции Ирба, Красный Кордон, Щетинкино, Джетка, Крол, Мана, Кой. Работы проводились в рамках проекта «Комплексное развитие участка Междуреченск — Тайшет». В их рамках было смонтировано 123 стрелочных перевода, модернизировано 222 светофора, введено в эксплуатацию более 120 км бессветофорной автоблокировки на перегонах.

Современное микропроцессорное оборудование, заменившее устаревшие релейные схемы, позволяет автоматизировать управление движением поездов и контроль за состоянием объектов инфраструктуры. Кроме того, разработчиками предусмотрена интеграция данной системы с другими автоматизированными процессами управления перевозками», — рассказали в КрасЖД.

Теперь в сети перевозчика есть 43 станции, которые оборудованы подобной автоматизированной системой. В дальнейшем ее планируют внедрить еще на 21 станции участка Артышта — Междуреченск — Тайшет.

Современные цифровые системы позволяют повысить пропускные и провозные способности железной дороги и нарастить скорость движения поездов», — добавили в компании.

О том, во сколько перевозчику обошлась новая система, в КрасЖД не говорят. Однако известно, что в 2021 года на завершение работ по модернизации участка Междуреченск — Тайшет и строительство объектов инфраструктуры на направлении Артышта — Междуреченск — Тайшет планировалось выделить 12,8 млрд рублей. В целом же на модернизацию магистрали в этом году должно было быть потрачено 28,9 млрд рублей.

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