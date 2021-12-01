Китай закрывает границы для неконтейнерных грузов

Два пограничных перехода в Китай, которыми чаще всего пользуются красноярские экспортеры, с сегодняшнего дня будут пропускать только грузы в контейнерах.

Речь идет о переходах Гродеково – Суйфэньхэ в Приморье и Забайкальск – Маньчжурия в Забайкалье. Как пишут «Ведомости», об этом сообщило РЖД, ссылаясь на срочную информацию с китайской стороны.

Запрет вводится с 30 ноября и 1 декабря соответственно.

Решение принято в приграничных китайских городах в рамках усиления мер по профилактике и контролю над эпидемиологической ситуацией», - цитирует железнодорожников издание.

О сроках отмены запрета пока не сообщается. По данным КрасЖД, за десять месяцев 2021 года в пределах магистрали было перевезено 194,2 тысячи контейнеров, из них груженых – 163,1 тысячи. Чаще всего таким способом перевозят лес – им было загружено 117,8 тысячи контейнеров. По данным краевого Россельхознадзора, с начала года в Китай было отправлено 690 тысяч кубометров деловой древесины и 3,6 млн кубометров пиломатериалов.

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