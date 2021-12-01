Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.12
74,89
84,82
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Китай закрывает границы для неконтейнерных грузов

Китай закрывает границы для неконтейнерных грузов
Автор фото: Holger Schué . Иллюстрация: pixabay.com

Два пограничных перехода в Китай, которыми чаще всего пользуются красноярские экспортеры, с сегодняшнего дня будут пропускать только грузы в контейнерах.

#НОВОСТИ

Речь идет о переходах Гродеково – Суйфэньхэ в Приморье и Забайкальск – Маньчжурия в Забайкалье. Как пишут «Ведомости», об этом сообщило РЖД, ссылаясь на срочную информацию с китайской стороны.

Запрет вводится с 30 ноября и 1 декабря соответственно.

Решение принято в приграничных китайских городах в рамках усиления мер по профилактике и контролю над эпидемиологической ситуацией», - цитирует железнодорожников издание.

О сроках отмены запрета пока не сообщается. По данным КрасЖД, за десять месяцев 2021 года в пределах магистрали было перевезено 194,2 тысячи контейнеров, из них груженых – 163,1 тысячи. Чаще всего таким способом перевозят лес – им было загружено 117,8 тысячи контейнеров. По данным краевого Россельхознадзора, с начала года в Китай было отправлено 690 тысяч кубометров деловой древесины и 3,6 млн кубометров пиломатериалов.

Читайте также:

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Ушел из жизни директор МТС в Красноярском крае Александр КолодкинУшел из жизни директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин
  • Базирующуюся в Черемшанке авиакомпанию запретили в ЕвропеБазирующуюся в Черемшанке авиакомпанию запретили в Европе
  • Расследование дела экс-министра Димитрия Маслодудова завершеноРасследование дела экс-министра Димитрия Маслодудова завершено
  • «Бирюсинка» выпустила серию елочных шаров в масках«Бирюсинка» выпустила серию елочных шаров в масках
  • Ноябрьский номер «Делового квартала»: все претенденты на премию «Человек года»Ноябрьский номер «Делового квартала»: все претенденты на премию «Человек года»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.