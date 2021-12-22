Лесопожарный центр «Север» в Красноярском крае получил первые вертолеты

На очереди еще несколько машин, которые поступят в регион к лету следующего года. В общей сложности организация получит более сотни единиц различно техники.

Два вертолета Ми-8МТВ-1, заказанных на Казанском вертолетном заводе для лесопожарного центра «Север», передали «Авиалесоохране», сообщает ТАСС.

По словам глава ведомства Николая Кривошеева, эти машины позволят значительно повысить эффективность борьбы с лесными пожарами в труднодоступных территориях Красноярского края.

Пока они находятся в Казани. Когда прилетят в Красноярск, не уточняется. Однако, если верить главе Минприроды РФ Александру Козлову, летом 2022 года они будут нести боевую вахту.

Вертолеты „Севера“ будут летать в небе над Иркутской областью, Якутией, Забайкальем, Бурятией, Красноярским краем, над Байкальской природной территорией», -сказал он.

Лесопожарный центр «Север» начали формировать в Красноярском крае в начале 2021 года. Для его нужд планируется закупить шесть новых вертолетов — еще четыре из них поступят в следующем году. В целом на вооружение организации должно поступить более сотни единиц различной техники.

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