Новый Лесопожарный центр может быть назван в честь Евгения Зиничева
Новый межрегиональный Лесопожарный центр в Красноярске может быть назван в честь трагически погибшего главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом в Instagram рассказал глава региона Александр Усс.
Губернатор края во время церемонии прощания в Москве отметил, что Евгений Зиничев сделал многое для развития системы защиты от ЧС в Красноярском крае.
В нем чувствовалась и государственность, и глубокая мужская порядочность", — заявил глава региона.
Отметим, новый центр создан на базе аэропорта Черемшанка для борьбы с пожарами в отдаленных труднодоступных территориях Сибири и Дальнего Востока. Планируется, что специалисты центра приступят к работе уже в следующем году.
Накануне стало известно, что глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб на учениях спасателей в Норильске. Он пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, который оступился на скале и упал в воду.
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