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Лесопожарному центру Красноярского края доставили новую технику

Лесопожарному центру Красноярского края доставили новую технику
Иллюстрация: Авиалесоохрана

Первая партия — это десять автомобилей УАЗ. До конца года парк центра пополнится несколькими вертолетами. В целом организация получит более 110 единиц техники.

#НОВОСТИ
Парк техники лесопожарного центра «Север», который создается в Красноярском крае, пополнился десятью автомобилями УАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны.
 
Это первая партия из более чем 110 машин, которые поступят в распоряжение предприятия. Среди них будут вездеходы, квадроциклы, микроавтобусы и т.д.
 
Помимо этого, авиационный комплекс «Севера» пополнится шестью вертолетами МИ-8 МТВ — двумя в этом году и четырьмя в следующем.
 
Лесопожарный центр «Север» начал формироваться в январе 2021 года. На это из бюджета выделили 5 млрд рублей. Его главная задача — защита от огня особо ценных лесов Байкальской природной территории и оказание помощи в тушении лесных пожаров регионам Сибири и Дальнего Востока.
 
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Автор: Петр Савельев
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