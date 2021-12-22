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Красноярскому краю создадут резервный фонд

Красноярскому краю создадут резервный фонд
Иллюстрация: donday.ru

С его помощью планируют компенсировать дефицит бюджета. Формировать его будут за счет дополнительных налоговых доходов и остатков денег в бюджете на начало года.

#НОВОСТИ
Правительство Красноярского края внесло в Заксобрание законопроект о формировании в регионе резервного фонда. Документ опубликован на сайте местного парламента.
Резервный фонд представляет собой часть средств краевого бюджета, предназначенную для исполнения расходных обязательств Красноярского края в случае недостаточности доходов краевого бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств Красноярского края», — поясняется в проекте закона.
Формировать его будут за счет излишков подоходного налога и бюджетных остатков на начало года. Размер резервного фонда будет утверждаться ежегодно — при принятии очередного бюджета.
 
Как пояснили DK.RU в Минфине Красноярского края, новый закон еще не обсуждался депутатами ЗС, поэтому, скорее всего, принимать его будут в 2022 году. Однако средства в него могут завести уже весенней корректировкой бюджета.
Средства Резервного фонда могут направляться министерством финансов Красноярского края на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения краевого бюджета в текущем финансовом году, с обязательным восстановлением средств Резервного фонда до конца соответствующего финансового года», — сказано в законе.
Помимо этого деньги фонда можно будет размещать на банковских депозитах.
 
Напомним, что бюджет Красноярского края на 2022 год был принят с дефицитом 19,6 млрд рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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