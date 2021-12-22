Красноярскому краю создадут резервный фонд

С его помощью планируют компенсировать дефицит бюджета. Формировать его будут за счет дополнительных налоговых доходов и остатков денег в бюджете на начало года.

Правительство Красноярского края внесло в Заксобрание законопроект о формировании в регионе резервного фонда. Документ опубликован на сайте местного парламента.

Резервный фонд представляет собой часть средств краевого бюджета, предназначенную для исполнения расходных обязательств Красноярского края в случае недостаточности доходов краевого бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств Красноярского края», — поясняется в проекте закона.

Формировать его будут за счет излишков подоходного налога и бюджетных остатков на начало года. Размер резервного фонда будет утверждаться ежегодно — при принятии очередного бюджета.

Как пояснили DK.RU в Минфине Красноярского края, новый закон еще не обсуждался депутатами ЗС, поэтому, скорее всего, принимать его будут в 2022 году. Однако средства в него могут завести уже весенней корректировкой бюджета.

Средства Резервного фонда могут направляться министерством финансов Красноярского края на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения краевого бюджета в текущем финансовом году, с обязательным восстановлением средств Резервного фонда до конца соответствующего финансового года», — сказано в законе.

Помимо этого деньги фонда можно будет размещать на банковских депозитах.

Напомним, что бюджет Красноярского края на 2022 год был принят с дефицитом 19,6 млрд рублей.

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