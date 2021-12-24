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Малый бизнес Красноярского сможет получить скидку по налогу на имущество

Малый бизнес Красноярского сможет получить скидку по налогу на имущество
Иллюстрация: retail-loyalty.org

Один из трех региональных законов, представляющих льготы предпринимателям, был принят на вчерашней сессии Заксобрания. Остальные два депутаты решили доработать.

#НОВОСТИ
Предприниматели Красноярского края смогут получить льготу по налогу на имущество. Соответствующий закон приняла сессия Законодательного Собрания региона.
 
Получить послабление смогут арендодатели, которые в 2022 году снизят плату за пользование их имуществом для своих арендаторов из числа пострадавших от пандемии отраслей.
 
Поправка начнет действовать после официального опубликования закона и будет распространятся на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
 
Помимо этого депутаты планировали принять еще два закона о налоговых льготах — в части упрощенной системы налогооблажения и патентной. Однако их решили доработать, расширив перечень отраслей, на которые они распространяются.
 
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Это произошло в том числе за счет перетока предпринимателей из сегмента малого и среднего бизнеса. Их численность, кстати, тоже начала восстанавливаться

Предпринимателям Красноярского края помогут справиться с административными барьерами

Соответствующую комиссию при правительстве региона создали в этом году. Первые предприниматели уже воспользовались ее помощью.

Через центр «Мой бизнес» прошло более пяти тысяч красноярских предпринимателей

Расширение региональной сети центра позволило ему вдвое увеличить охват предпринимателей из районов Красноярского края.

Автор: Петр Савельев
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