Промышленное производство в Красноярском крае снижается второй месяц

С мая этого года промпроизводство регионе ежемесячно росло, но в октябре оно пошло на спад. При этом показатели с начала года хоть и растут, но не могут выйти за уровень пандемийного 2020-го.

За 11 месяцев 2021 года индекс промышленного производства в Красноярском крае составил 97% по отношению к аналогичному периоду 2020-го. Такие данные опубликовал Красноярскстат.

Наибольшее снижение — 4,5% — отмечено в сегменте обрабатывающих производств. Добыча полезных ископаемых тоже снизилась — на 1,8%. А вот в энергетике и ЖКХ произошел рост на 2,8% и 1,2% соответственно.

По отношению же к ноябрю 2020 года промпроизводство в крае выросло на 6,9%. Причем рост произошел по всем сегментам: полезные ископаемые прибавили 10,9%, обрабатывающие производства — 5,3%, энергетика — 1,6% и ЖКХ — 1,2%.

Однако стоит отметить, что в ноябре 2021 года уровень прошлого месяца смогли превзойти опять же лишь энергетика и ЖКХ — на 11,8% и 39,9% соответственно. По двум другим отраслевым сегментам ситуация оказалась менее радужной — добыча полезных ископаемых и переработка сократились на 2,1%.

Источник: Крастноярскстат

Добавим, что с мая 2021 года промпроизводство в крае (по отношению к предыдущему месяцу) постоянно увеличивалось. Самый большой прирост был в июне (к маю) — 12,7%. Но в октябре (к сентябрю) оно снизилось на 1,5%.

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