Промышленное производство в Красноярском крае снижается второй месяц
С мая этого года промпроизводство регионе ежемесячно росло, но в октябре оно пошло на спад. При этом показатели с начала года хоть и растут, но не могут выйти за уровень пандемийного 2020-го.
С начала года стройка в регионе выросла менее чем на треть. Это самый низкий прирост среди территорий с объемами строительства свыше миллиона квадратных метров.
Строители Красноярского края снова начали копить зарплатные долги
Отрасль стабильно лидирует по объемам просроченных долгов по зарплате, но в последнее время ситуация выглядела оптимистично. До ноября.
КЭФ-2022 посвятят экономике будущего: Ангаро-Енисейский регион, экология, города Шойгу
XVIII Красноярский экономический форум пройдет 2-4 марта на площадке Сибирского федерального университета. Как и в нынешнем году, формат будет смешанным: онлайн и офлайн.