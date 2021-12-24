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Александр Усс прокомментировал задержание Сергея Натарова

Александр Усс прокомментировал задержание Сергея Натарова
Автор фото: Вадим Кофман. Иллюстрация: krskstate.ru

Глава Красноярского края считает, что задержание вице-спикера Заксобрания не связано с желанием опорочить губернатора.

#НОВОСТИ
Губернатор Красноярского края на пресс-конференции, посвященной итогам года, заявил, что не знает о задержании вице-спикера ЗС Сергея Натарова больше того, что опубликовано в информационном поле.
Мне неизвестно ничего кроме того, о чем пишут СМИ. Не думаю, что оно [задержание] связано с желанием бросить тень на губернатора», — сказал Усс.
Комментируя возможную связь призошедшего с делом сына Натарова — Антона — который был его советником, губернатор сказал, что предъявляемые тому обвинения никак не связаны с его работой в этом качестве.
Никаких вопросов относительно его деятельности в администрации губернатора никто не задавал», — сказал Усс.
Напомним, что информация о задержании Сергея Натарова появилась два дня назад. По непроверенным данным, это случилось в рамках расследования дела, возбужденного против его сына. Вчера Железнодорожный суд Красноярского отправил Натарова-старшего в следственный изолятор на два месяца.
Автор: Петр Савельев
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