Александр Усс прокомментировал задержание Сергея Натарова

Глава Красноярского края считает, что задержание вице-спикера Заксобрания не связано с желанием опорочить губернатора.

Губернатор Красноярского края на пресс-конференции, посвященной итогам года, заявил, что не знает о задержании вице-спикера ЗС Сергея Натарова больше того, что опубликовано в информационном поле.

Мне неизвестно ничего кроме того, о чем пишут СМИ. Не думаю, что оно [задержание] связано с желанием бросить тень на губернатора», — сказал Усс.

Комментируя возможную связь призошедшего с делом сына Натарова — Антона — который был его советником, губернатор сказал, что предъявляемые тому обвинения никак не связаны с его работой в этом качестве.

Никаких вопросов относительно его деятельности в администрации губернатора никто не задавал», — сказал Усс.