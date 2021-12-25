В феврале 2022 года могут подорожать хлеб и масло
Минсельхоз России опубликовал краткосрочный прогноз роста цен на продукты.
Расчеты федерального ведомства утверждают, что отпускные цены производителей на муку могут вырасти в феврале 2022 года на 3% по отношению к ноябрю 2021 — до 25 тыс. рублей за тонну. За это же время в рознице мука подорожает на 3,7% до 47 рублей за кг. Как итог — на 2,1% повысится цена на хлеб в магазинах.
Кроме того, в ближайшее время в России будет дорожать подсолнечное масло. У производителей стоимость продукции вырастет к 26 января на 1% по отношению к ноябрю, до 93 тыс. рублей за тонну, в магазинах — на 2,2%, до 137,4 тыс. рублей за тонну.
Сообщается, что затраты изготовителей продолжают расти, несмотря на снижение цен на зерно и масличные семена. Растут в цене благодаря инфляции и другие расходы, влияющие на себестоимость — коммунальные услуги, логистика, упаковка и так далее.
_______
По теме
-
Навальный: «Продовольственная инфляция не меньше 40%, пенсионеры перейдут на «бомжпакеты»
Оппозиционер проанализировал рост цен в тюремном ларьке: «Оказаться в шкуре человека, который делает покупки, подсчитывая сумму в уме и говорит: «Пожалуй, скумбрию брать не буду», — впечатляет».14.12.2021Новости ДКЕкатеринбург
-
Сыр, сосиски и голубцы: в Красноярске назвали лучшие продукты года
В этом году конкурс «Лучший продовольственный товар Красноярского края» проходил в 25 раз. Его итоги подвели на краевом Дне урожая (полный список прилагается).06.12.2021Новости ДККрасноярск
-
«Пришлось отказаться от осьминога»: сетевые рестораны поднимают цены и уменьшают порции
Black Star Foods, «Якитория», «Шоколадница» и многие другие вынуждены пересмотреть цены в меню и ингредиенты в связи с резким ростом цен на популярные продукты.25.11.2021Новости ДКЕкатеринбург
-
«Сдерживать цены на продукты в России бессмысленно» — миллиардер Араз Агаларов
«Рост зарплат и пенсий перезапустит экономику». Владелец Crocus Group и ТС «Твой дом» — о перекосах на рынке ритейла, бредовости заявлений о сговоре сетей, падающем качестве продуктов и с/х-стартапе.16.11.2021Новости ДКЕкатеринбург
-
У вас есть скатерть-самобранка? Дайте две!
Компании малого и среднего бизнеса обречены на медленную гибель? Мы встретились с Дмитрием Полуяновым, маркетологом и сооснователем программы лояльности «Максбонус», чтобы поговорить на эту тему.29.10.2021Новости ДККрасноярск