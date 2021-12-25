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В феврале 2022 года могут подорожать хлеб и масло

В феврале 2022 года могут подорожать хлеб и масло
Иллюстрация: foodnews-press.ru

Минсельхоз России опубликовал краткосрочный прогноз роста цен на продукты.

#НОВОСТИ

Расчеты федерального ведомства утверждают, что отпускные цены производителей на муку могут вырасти в феврале 2022 года на 3% по отношению к ноябрю 2021 — до 25 тыс. рублей за тонну. За это же время в рознице мука подорожает на 3,7% до 47 рублей за кг. Как итог — на 2,1% повысится цена на хлеб в магазинах.

Кроме того, в ближайшее время в России будет дорожать подсолнечное масло. У производителей стоимость продукции вырастет к 26 января на 1% по отношению к ноябрю, до 93 тыс. рублей за тонну, в магазинах — на 2,2%, до 137,4 тыс. рублей за тонну.

Сообщается, что затраты изготовителей продолжают расти, несмотря на снижение цен на зерно и масличные семена. Растут в цене благодаря инфляции и другие расходы, влияющие на себестоимость — коммунальные услуги, логистика, упаковка и так далее.

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Автор: Петр Савельев
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