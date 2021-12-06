Сыр, сосиски и голубцы: в Красноярске назвали лучшие продукты года

В этом году конкурс «Лучший продовольственный товар Красноярского края» проходил в 25 раз. Его итоги подвели на краевом Дне урожая (полный список прилагается).

В Красноярском крае выбрали лучшие продовольственные товары 2021 года. Победителей назвали и наградили на Дне урожая, который приурочен к окончанию осенней страды.

Основным отличием конкурса этого года стало то, что претенденты не предоставляли на конкурс образцы своей продукции, а ее закупали организаторы непосредственно в торговых точках. Всего было заявлено 266 товаров от 33-х краевых предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые состязались в 34 номинациях.

Среди частников были как известные в крае производители («Краскон», «Солгон», «Малтат», «Ярхлеб» и т.д.), так и менее именитые (в основном это ИП). Однако подход ко всем был одинаков — продукты оценивали по внешнему виду, цвету, вкусу, запаху и консистенции, а также дизайну, наличию полной и достоверной маркировки.

В итоге победителями стали:

Номинация Лучший продовольственный товар Победитель конкурса Хлеб из пшеничной муки хлеб из пшеничной муки первого сорта на закваске ООО «Ярхлеб» г. Красноярска Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной хлеб «Ржаной со льном» ИП Барауля А.А. г. Бородино Хлеб и хлебобулочные изделия диетические хлеб «Зерновой» ИП Осколков В.Б. г. Красноярска Булочные изделия изделие «Батончик к чаю» ООО «Глютен» г. Красноярска Изделия хлебобулочные сдобные изделие «Плюшки новомосковские» ИП Калюга Т.В. г. Красноярска Изделия макаронные изделия макаронные в форме спирали АО «Кондитерско-макаронная фабрика «Краскон» г. Красноярска Крупа из зерновых культур крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся (пропаренная) высшего сорта ИП Безматерных О.С. г. Минусинска Молоко питьевое коровье, кроме сырого молоко питьевое пастеризованное цельное, м.д.ж. 3,5 до 4,7% АО «Солгон» Ужурского района Творог и продукты на основе творога

из коровьего молока творог «Традиция» м.д.ж. 9% ОАО «Молоко» г. Минусинска

Продукты кисломолочные из коровьего молока ряженка, м.д.ж. 2,5% ОАО «Молоко» г. Минусинска Сметана из коровьего молока сметана, м.д.ж 25% ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» Канского района Йогурт из коровьего молока йогурт фруктово-ягодный (черника), м.д.ж. 2,5% АО «Искра» г. Ужура Масло коровье масло сладко-сливочное «Традиционное» несоленое,

м.д.ж. 82,5% ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» Канского района Сыры из коровьего молока сыр твердый «Грана Ужурская»,

м.д.ж. в сухом веществе 50% АО «Искра» г. Ужура Молочная продукция из козьего молока сыр полутвердый «Качотта»

с пажитником,

м.д.ж. в сухом веществе 51% ИП Сапрыкина В.Н. г. Ачинска Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные продукт мясной категории Б колбаса вареная «Молочная» АО «Искра» г.Ужура Сосиски мясные, сардельки мясные, шпикачки мясные продукт мясной категории Б сосиски "Молочные" АО «Солгон» Ужурского района Изделия колбасные кровяные мясные и из термически обработанных ингредиентов продукт мясной категории А зельц «Застольный» ООО «ТРЭНЭКС» Шарыповского района Колбасы (колбаски) полукопченые мясные продукт мясной категории Б колбаса полукопченая «Краковская» АО «Искра» г.Ужура Изделия колбасные варено-копченые, сырокопченые, сыровяленые продукт мясной, изделие колбасное сырокопченое: колбаса полусухая «Чезаре с фундуком» ООО «ЯРСК» г. Красноярска

Продукты из мяса и мяса птицы продукт из мяса птицы запеченный высшего сорта: рулет с черемшой ООО «Авангард» г. Красноярска Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия полуфабрикаты мясосодержащие рубленые категории В голубцы «Ленивые» АО «Солгон» Ужурского района Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия в тесте полуфабрикаты мясные в тесте категории В манты «По-кавказски» АО «Солгон» Ужурского района Продукты консервированные из мяса и субпродуктов животных, из мяса и субпродуктов птицы консервы: суп Том Кха ООО «Первая Заготовительная Компания» г. Красноярска Напитки безалкогольные (за исключением минеральных вод), продукция соковая сок яблочно-грушевый осветленный стерилизованный «Минусинские ягоды» ОПХ «Минусинское» - филиал ФИЦ КНЦ СО РАН Минусинского района Минеральные воды вода минеральная природная питьевая лечебно-столовая «Минусинская» ООО «Завод минеральной воды

и безалкогольных напитков» Минусинского района Изделия кондитерские сахаристые мармелад желейный резаный «Кубик» ЗАО «Минусинская кондитерская фабрика» г. Минусинска Изделия шоколадные конфеты шоколадные формовые

с помадной сливочной начинкой крем-брюле «Радость в ладошке» со сливочным вкусом АО «Кондитерско-макаронная фабрика «Краскон» г. Красноярска Изделия мучные кондитерские длительного хранения торт песочный «Мимоза» (медовый) ООО «Глютен» г. Красноярска Торты и пирожные недлительного хранения пирожное песочное глазированное ООО «Сибирский хлеб»

г. Красноярска

Фрукты, овощи, ягоды и грибы консервированные черника протертая с сахаром ООО «Заготовительно – производственный комплекс крайпотребсоюза» г. Красноярска Продукция рыбная и из морепродуктов форель пласт-кусок слабосоленый 500 гр ООО «Малтат» г. Красноярска Консервы, пресервы рыбные и из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов омуль филе-кусочки слабосоленые с сосновой шишкой и калёным кедровым орехом в масле 160 грамм ООО «Авангард» г. Красноярска Новинка года набор шоколада «Краски города» АО «Кондитерско-макаронная фабрика «Краскон» г. Красноярска

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