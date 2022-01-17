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Красноярский ипподром предложили выкупить крупным предприятиям города

Красноярский ипподром предложили выкупить крупным предприятиям города
Автор фото: Алексей Трофимов. Иллюстрация: vk.com/ippodrom24

Федеральная компания, сейчас владеющая ипподромом, хочет продать его за 600 млн рублей как непрофильный актив. Сохранится ли он при этом, неизвестно.

#НОВОСТИ
Крупный бизнес Красноярска мог бы выкупить красноярский ипподром, от которого так хочет избавится федеральный оператор подобных сооружений — компания «Росипподромы». Об этом на сообщили в Facebook-аккаунте «КрАЗ настоящий».
В городе есть несколько предприятий, которые могут договориться с московской жадной конторой и выкупить ипподром. И одно из этих предприятий — наше», — сказано в посте.
Автор полагает, что если земля под ипподромом уйдет под застройку, это будет серьезный удар по экологии Красноярска. И, как следствие, по власти.
У нас зимой и так воздух не очень, а тут вырывают зеленую зону из сердца города», — пишет он.
В пресс-службе Красноярского алюминиевого завода рассказали DK.RU, что этот аккаунт принадлежит одному из сотрудников предприятия, но высказываемые здесь позиции не стоит расценивать как официальные.
Мы не имеем никакого отношения к ипподрому, поэтому и официальной позиции в отношении приобретения (или нет) этой организации у нас нет», — сказали металлурги.
Напомним, что в конце прошлого года компания «Росипподромы» выставила на аукцион красноярский ипподром. Мотивировка: избавление от непрофильных активов. Мэр Красноярска Сергей Ерёмин пообещал, что жилой застройки здесь не появится — не позволят градостроительные нормы.
 
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Автор: Петр Савельев
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