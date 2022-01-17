Красноярский ипподром предложили выкупить крупным предприятиям города

Федеральная компания, сейчас владеющая ипподромом, хочет продать его за 600 млн рублей как непрофильный актив. Сохранится ли он при этом, неизвестно.

Крупный бизнес Красноярска мог бы выкупить красноярский ипподром, от которого так хочет избавится федеральный оператор подобных сооружений — компания «Росипподромы». Об этом на сообщили в Facebook-аккаунте «КрАЗ настоящий».

В городе есть несколько предприятий, которые могут договориться с московской жадной конторой и выкупить ипподром. И одно из этих предприятий — наше», — сказано в посте.

Автор полагает, что если земля под ипподромом уйдет под застройку, это будет серьезный удар по экологии Красноярска. И, как следствие, по власти.

У нас зимой и так воздух не очень, а тут вырывают зеленую зону из сердца города», — пишет он.

В пресс-службе Красноярского алюминиевого завода рассказали DK.RU, что этот аккаунт принадлежит одному из сотрудников предприятия, но высказываемые здесь позиции не стоит расценивать как официальные.

Мы не имеем никакого отношения к ипподрому, поэтому и официальной позиции в отношении приобретения (или нет) этой организации у нас нет», — сказали металлурги.

Напомним, что в конце прошлого года компания «Росипподромы» выставила на аукцион красноярский ипподром. Мотивировка: избавление от непрофильных активов. Мэр Красноярска Сергей Ерёмин пообещал , что жилой застройки здесь не появится — не позволят градостроительные нормы.

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