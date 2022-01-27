«Марафон еды» помог собрать деньги для ребенка с ДЦП
В благотворительной акции приняло участие около двух десятков красноярских заведений общественного питания. Все собранные деньги пойдут на реабилитацию больного ребенка.
Миссия нашей интернет-площадки — мобильно, технологично, безопасно, и к общей выгоде объединять людей. Я решила, что этот ресурс можно и нужно использовать в благотворительных целях. Во-первых, многое сейчас ушло в онлайн пространство. Во-вторых, инструменты для оказания помощи тоже доступны онлайн. Я связала эти две технологии, нашла партнеров-рестораторов, которым отзывается идея помощи тяжело больным детям, — получился «Марафон еды на Au.ru», — рассказала PR-менеджер электронного аукциона Алла Петрова.
За время акции было собрано 23 113 рублей. Эти средства в полном объеме были направлены в счет текущего на тот момент сбора для подопечного фонда Артема Кравченко, восьмилетнего красноярского мальчика с ДЦП, которому необходима реабилитация. Благодаря такой серьезной и своевременной поддержке, сбор был завершен. Артем в январе преступит к реабилитационным мероприятиям», — рассказали в фонде «Добро24»
Сооснователь фонда «Добро24.ру» рассказала, как премия «Человек года» помогает привлекать средства на лечение детей и развивать благотворительность.
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