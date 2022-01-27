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«Марафон еды» помог собрать деньги для ребенка с ДЦП

«Марафон еды» помог собрать деньги для ребенка с ДЦП
Иллюстрация: Добро24.ру

В благотворительной акции приняло участие около двух десятков красноярских заведений общественного питания. Все собранные деньги пойдут на реабилитацию больного ребенка.

#НОВОСТИ
Участники благотворительной акции «Марафон еды» собрали недостающую сумму, которая необходима для реабилитации восьмилетнего Артема Кравченко, больного ДЦП. Об этом рассказали в фонде «Добро24.ру», который выступил организатором акции.
 
Партнерами фонда выступили красноярские предприниматели из сфера общепита и интернет-аукцион Au.ru, на площадке которого и проводилась акция.
Миссия нашей интернет-площадки — мобильно, технологично, безопасно, и к общей выгоде объединять людей. Я решила, что этот ресурс можно и нужно использовать в благотворительных целях. Во-первых, многое сейчас ушло в онлайн пространство. Во-вторых, инструменты для оказания помощи тоже доступны онлайн. Я связала эти две технологии, нашла партнеров-рестораторов, которым отзывается идея помощи тяжело больным детям, — получился «Марафон еды на Au.ru», — рассказала PR-менеджер электронного аукциона Алла Петрова.
В акции приняло участие около 20 красноярских кафе и ресторанов: ресторан «Залечь на дно в Гамбург», ресторан «Залечь на дно в Брюгге», ресторан «Tunguska», «Flyfoods» — доставка готовой еды в городе Красноярске от ресторанной группы «Berrywood Family», ресторан «Булгаков», кофейня «Черная дыра», кофейня «Molokoffe», лапшичная «Панда и Гусь», ресторан «Semolina», ресторан «Урарту», кафе «Шматик», доставка суши и роллов «Оригами», ресторан «Mike&Molly», пекарня «12 слоев», рестораны итальянской еды «Перцы», бургерная «БургерКит», доставка пиццы «PinkPizza».
 
Они выставляли на аукцион свои блюда, а посетители сайта их покупали. Каждое блюдо начинало торговаться с рубля. Деньги перечислялись в фонд «Добро24.ру».
За время акции было собрано 23 113 рублей. Эти средства в полном объеме были направлены в счет текущего на тот момент сбора для подопечного фонда Артема Кравченко, восьмилетнего красноярского мальчика с ДЦП, которому необходима реабилитация. Благодаря такой серьезной и своевременной поддержке, сбор был завершен. Артем в январе преступит к реабилитационным мероприятиям», — рассказали в фонде «Добро24»
Интернет-аукцион Au.ru, благотворительный фонд «Добро24.ру» и родители Артема Кравченко благодарят партнеров акции.
 
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Автор: Петр Савельев
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