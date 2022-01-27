«Марафон еды» помог собрать деньги для ребенка с ДЦП

В благотворительной акции приняло участие около двух десятков красноярских заведений общественного питания. Все собранные деньги пойдут на реабилитацию больного ребенка.

Участники благотворительной акции «Марафон еды» собрали недостающую сумму, которая необходима для реабилитации восьмилетнего Артема Кравченко, больного ДЦП. Об этом рассказали в фонде «Добро24.ру», который выступил организатором акции.

Партнерами фонда выступили красноярские предприниматели из сфера общепита и интернет-аукцион Au.ru, на площадке которого и проводилась акция.

Миссия нашей интернет-площадки — мобильно, технологично, безопасно, и к общей выгоде объединять людей. Я решила, что этот ресурс можно и нужно использовать в благотворительных целях. Во-первых, многое сейчас ушло в онлайн пространство. Во-вторых, инструменты для оказания помощи тоже доступны онлайн. Я связала эти две технологии, нашла партнеров-рестораторов, которым отзывается идея помощи тяжело больным детям, — получился «Марафон еды на Au.ru», — рассказала PR-менеджер электронного аукциона Алла Петрова.

В акции приняло участие около 20 красноярских кафе и ресторанов: ресторан «Залечь на дно в Гамбург», ресторан «Залечь на дно в Брюгге», ресторан «Tunguska», «Flyfoods» — доставка готовой еды в городе Красноярске от ресторанной группы «Berrywood Family», ресторан «Булгаков», кофейня «Черная дыра», кофейня «Molokoffe», лапшичная «Панда и Гусь», ресторан «Semolina», ресторан «Урарту», кафе «Шматик», доставка суши и роллов «Оригами», ресторан «Mike&Molly», пекарня «12 слоев», рестораны итальянской еды «Перцы», бургерная «БургерКит», доставка пиццы «PinkPizza».

Они выставляли на аукцион свои блюда, а посетители сайта их покупали. Каждое блюдо начинало торговаться с рубля. Деньги перечислялись в фонд «Добро24.ру».

За время акции было собрано 23 113 рублей. Эти средства в полном объеме были направлены в счет текущего на тот момент сбора для подопечного фонда Артема Кравченко, восьмилетнего красноярского мальчика с ДЦП, которому необходима реабилитация. Благодаря такой серьезной и своевременной поддержке, сбор был завершен. Артем в январе преступит к реабилитационным мероприятиям», — рассказали в фонде «Добро24»

Интернет-аукцион Au.ru, благотворительный фонд «Добро24.ру» и родители Артема Кравченко благодарят партнеров акции.

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