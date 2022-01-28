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Падение доходов, нехватка кадров: красноярские перевозчики рассказали о ситуации в отрасли

Падение доходов, нехватка кадров: красноярские перевозчики рассказали о ситуации в отрасли
Иллюстрация: fotobus.msk.ru

Депутаты городского совета побывали на одном из автотранспортных предприятий города и пообщались с перевозчиками. Те рассказали, что ситуация в отрасли сложная.

#НОВОСТИ

Руководитель автотранспортной компании Николай Патрин заявил, что из-за пандемии коронавируса предприятия истаптывают дефицит пассажиропотока, что, в свою очередь, привело к падению доходов.

Кроме того, предприятия столкнулись с острой нехваткой кадров, так как не имеют возможности предложить работникам конкурентную зарплату.

Сейчас кадровый дефицит в отрасли составляет 25%. И, как отмечают в департаменте транспорта Красноярска, такой уровень нехватки работников в этой отрасли в городе отмечен впервые.

Депутаты, в свою очередь, заявили, что проблема в том, что сам принцип организации маршрутов в городе должен быть другой.

По их словам, организация работы красноярского транспорта выстраивается на основе тех требований, которые предъявляются к городам с населением до 500 тысяч человек. Однако в Красноярске проживает уже больше миллиона людей. Кроме того, значительно увеличилась и территория города. 

Народные избранники также отметили, что город выделяет дотации перевозчикам, так, на 2022 год такое дотирование составляет уже 1.0 млрд рублей . Однако, по словам депутатов, путь субсидирования не эффективен. Выход надо искать в «принципиальном изменении маршрутной сети». 

С 1 февраля проезд в красноярских автобусах подорожает сразу на 6 рублей. Уж через неделю в автобусах можно будет проехать за 32 рубля, а в электротранспорте — до 28 руб.

Ранее, в октябре 2021 года депутат горсовета рассмотрели проект муниципальной программы пассажирских перевозок на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов

В планах - сократить интервал движения маршрутов, увеличить количество транспорта, оборудованного системами видеонаблюдения и сделать общественный транспорт станет более доступным для маломобильных граждан.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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