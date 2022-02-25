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«КЭФ-2022»: на форуме ждут Абрамченко, Дерипаску и Хардикова

«КЭФ-2022»: на форуме ждут Абрамченко, Дерипаску и Хардикова
Иллюстрация: vk.com/krasnoforum

На форум в Красноярске как всегда соберутся политики и бизнесмены не только местного, но и федерального уровня.

#НОВОСТИ
Организаторы Красноярского экономического форума опубликовали его полную программу, которая ожидает участников в 2022 году.
 
Как и заявлялось ранее, работа на форуме пойдет по пяти основным направлениям (теркам):
  1. Новое качество деловой среды;
  2. Новые подходы к пространственному развитию;
  3. Промышленная и экологическая трансформация;
  4. Цифровизация и новые смыслы в экономике;
  5. Человеческий капитал.
Стартует он 2 марта. В этот день будет работать молодежная площадка форума. В ее рамках пройдет несколько дискуссий о новом качестве деловой среды и цифровизации экономики.
 
Основная программа КЭФ-2022 начнется 3 марта с экспертной дискуссии «Сибирь через 30 лет: вызовы, возможности, системные инициативы». В ней примут участие заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Сергей Галкин, вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев, генеральный директор РУСАЛ Евгений Никитин и другие.
 
Большое пленарное заседание «Сибирь: экономика будущего» начнется ближе к обеду. Открывать его будут заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко, полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор Красноярского края Александр Усс. Среди спикеров также заявлены:
  • Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления ПАО «Сбербанк»;
  • Олег Дерипаска, основатель компании РУСАЛ и En+ Group;
  • Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
  • Николай Уткин, старший вице-президент, руководитель Норильского дивизиона «Норникеля»;
  • и другие.
Завершится первый день ток-шоу «7 вопросов экспертам. ESG-повестка и формирование туристического бренда региона». Участники обсудят какие элементы должна включать региональная ESG-повестка, каковы основные принципы формирования имиджа региона на внутреннем и международном рынках, где искать точки пересечения интересов бизнеса и задач комплексного развития территорий и многое другое.
Второй день начнется с роудшоу, в формате которого крупнейшие компании презентуют свои экологические проекты.
 
Далее, в течение дня пройдет ряд дискуссий и обсуждений в рамках заявленных треков. Подробнее с программой форума можно ознакомиться здесь.
 
Напомним, что КЭФ-2022 пройдет в Красноярске 2-4 марта на площадке Многофункционального комплекса Сибирского федерального университета. Однако ожидаются включения и из других студий — например в Москве и Берлине.
 
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Автор: Петр Савельев
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