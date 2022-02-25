«КЭФ-2022»: на форуме ждут Абрамченко, Дерипаску и Хардикова

На форум в Красноярске как всегда соберутся политики и бизнесмены не только местного, но и федерального уровня.

Организаторы Красноярского экономического форума опубликовали его полную программу, которая ожидает участников в 2022 году.

Как и заявлялось ранее, работа на форуме пойдет по пяти основным направлениям (теркам):

Новое качество деловой среды; Новые подходы к пространственному развитию; Промышленная и экологическая трансформация; Цифровизация и новые смыслы в экономике; Человеческий капитал.

Стартует он 2 марта. В этот день будет работать молодежная площадка форума. В ее рамках пройдет несколько дискуссий о новом качестве деловой среды и цифровизации экономики.

Основная программа КЭФ-2022 начнется 3 марта с экспертной дискуссии «Сибирь через 30 лет: вызовы, возможности, системные инициативы». В ней примут участие заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Сергей Галкин, вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев, генеральный директор РУСАЛ Евгений Никитин и другие.

Большое пленарное заседание «Сибирь: экономика будущего» начнется ближе к обеду. Открывать его будут заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко, полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор Красноярского края Александр Усс. Среди спикеров также заявлены:

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления ПАО «Сбербанк»;

Олег Дерипаска, основатель компании РУСАЛ и En+ Group;

Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации;

Николай Уткин, старший вице-президент, руководитель Норильского дивизиона «Норникеля»;

и другие.

Завершится первый день ток-шоу «7 вопросов экспертам. ESG-повестка и формирование туристического бренда региона». Участники обсудят какие элементы должна включать региональная ESG-повестка, каковы основные принципы формирования имиджа региона на внутреннем и международном рынках, где искать точки пересечения интересов бизнеса и задач комплексного развития территорий и многое другое.

Второй день начнется с роудшоу, в формате которого крупнейшие компании презентуют свои экологические проекты.

Далее, в течение дня пройдет ряд дискуссий и обсуждений в рамках заявленных треков. Подробнее с программой форума можно ознакомиться здесь .

Напомним, что КЭФ-2022 пройдет в Красноярске 2-4 марта на площадке Многофункционального комплекса Сибирского федерального университета. Однако ожидаются включения и из других студий — например в Москве и Берлине.

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