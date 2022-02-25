«КЭФ-2022»: на форуме ждут Абрамченко, Дерипаску и Хардикова
На форум в Красноярске как всегда соберутся политики и бизнесмены не только местного, но и федерального уровня.
- Новое качество деловой среды;
- Новые подходы к пространственному развитию;
- Промышленная и экологическая трансформация;
- Цифровизация и новые смыслы в экономике;
- Человеческий капитал.
- Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления ПАО «Сбербанк»;
- Олег Дерипаска, основатель компании РУСАЛ и En+ Group;
- Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
- Николай Уткин, старший вице-президент, руководитель Норильского дивизиона «Норникеля»;
- и другие.
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Проекты переработки погибшего леса в Красноярском крае представят на КЭФ
В рамках форума состоится большая дискуссия о перспективах переработки некондиционной древесины.
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Площадки Красноярского экономического форума будут доступны онлайн
Трансляция будет идти на сайте кэф.рф. В прямом эфире будет транслироваться все площадки КЭФ 2022: пленарное заседание, круглые столы, дискуссионные площадки.
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На КЭФе представят концепцию развития Красноярска на ближайшие шесть лет
Ее покажут публике на заседании оргкомитета по подготовке празднования 400-летия города.
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КЭФ учредил премию для ученых-экономистов
Помимо звания «Ученый года», победитель получит деньги. Впервые вручать премию будут в этом году.
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На КЭФ-2022 обсудят проблемы восстановления лесов
Одним из ключевых деловых событий Красноярского экономического форума станет расширенное заседание экспертно-консультационного совета МАСС по лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам.
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На КЭФ-2022 обсудят влияние цифровизации на экономику
Трек «Цифровизация и новые смыслы в экономике» станет ключевым на предстоящем экономическом форуме в Красноярске.
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На КЭФ-22 молодые лидеры презентуют проекты по развитию российских городов
В первый день Красноярского экономического форума состоится Молодежная площадка «Поколение-2030». Ее участниками станут 800 участников, еще 1000 человек присоединится к обсуждениям дистанционно.
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