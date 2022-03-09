Чем запомнится КЭФ-2022: считаем деньги и важные договоренности

Завершил работу XVIII Красноярский экономический форум — 44 тыс. участников, 1500 тыс. зрителей трансляций, соглашения на сумму 82 млрд рублей.

КЭФ-2022 задал экономический дискурс в «Новой реальности 2.0» — прозвучали первые предложения по пересмотру подходов в работе ключевых отраслей и крупных предприятий, и даже геополитического расположения столицы страны.

На КЭФ присутствовали представители 23 стран, был расширен онлайн-формат мероприятия — в 2022 число просмотров трансляций превысило 1,5 млн — это рекордное количество.

О чем договорились на КЭФ-2022

Были подписаны более трех десятков соглашений о реализации новых инвестиционных проектов на территории регионов Енисейской Сибири. В целом они составили 82 млрд рублей, что превышает на 30% параметры КЭФ-2021.

Важные проекты

Соглашение о строительстве самого крупного за Уралом делового центра «Красноярск-Сити» в мкрн. «Новоостровский» на территории бывшего завода комбайнов — сумма инвестиций около 47 млрд рублей.

В Емельяновском районе построят масштабный логистический парк — 600 тыс. кв. м производственно-складских комплексов на территории 138 га. Инвестиции — 30 млрд рублей.

Еще три крупных инвестпроекта компаний АО «Краслесинвест», ООО «Северная звезда» и ООО ГРК «Амикан» обеспечат работой 4 тыс. человек. Напомним, АО «Краслесинвест» реализует в Богучанском районе проект биотехнологического комплекса, компания «Северная звезда» на Таймыре осваивает Сырадасайское месторождение, а ГРК «Амикан» разрабатывает Ведугинское золоторудное месторождение.

РЖД продолжит развивать железнодорожную инфраструктуру в Красноярском крае, в том числе проект «Городская электричка», а также строительство транспортно-пересадочных узлов — один из них проектируется на базе вокзала в Иланском, другой – на платформе «Турбаза».

Несколько проектов посвящены развитию внутреннего туризма. Это полеты на Северный полюс из аэропорта Хатанги с компанией «Барнео» и Русским географическим обществом. Еще один проект — рекреационный кластер «Арктический» и международный кластер «Хатанга – Долина мамонта».