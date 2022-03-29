Свалку скотских черепов обнаружили под Красноярском
Рядом с границей краевого центра активисты ОНФ нашли незаконный скотомогильник в Березовском районе Красноярского края.
Это шестая свалка останков животных, которую мы нашли в Березовском районе за последние четыре года. Гора костей крупного рогатого скота была сложена в мешки, но их уже успели растаскать собаки. Среди улик — ушные бирки с номерами, обычно так фермеры маркируют свой скот. Надеемся, что по ним надзорные органы смогут найти тех, кто это сделал, ведь привлечь к ответственности виновников предыдущих свалок с биологическими отходами так и не удалось», — рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ Марина Якубенко.
Свалка расположена на неразграниченных землях, так что ее зачисткой должна занятся администрация муниципалитета.
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