Показ модной одежды и благотворительный аукцион: красноярцев приглашают в Commode

10 апреля в красноярском трендшопе Commode будет представлена новая весенняя коллекция одежды «Flora». В рамках показа будет проведен благотворительный аукцион в пользу фонда «Добро24.ру».

Сотрудники трендшопа признались, что вдохновились весной и фильмом «Амели», поэтому мероприятие будет пропитано духом парижского флера:

«Наши гости смогут проявить себя во французском караоке, принять участие в безумном конкурсе по поеданию гигантских круассанов, заняться живописью. Благотворительный аукцион также станет одной из важных задач мероприятия».

Они также рассказали, что сборы с аукциона пойдут на поддержку маленькой красноярки Влады Зыковой, которая ожидает пересадки костного мозга и нуждается в покупке медпрепаратов.

По словам пресс-секретаря благотворительного фонда «Добро24.ру» Ольги Абанцевой, благотворительность и fashion-индустрия регулярно демонстрируют обществу пример того, что красота и доброта — неразрывно связанные понятия.

Ведущие дома и бренды fashion-индустрии оказывают не только серьезную финансовую поддержку благотворительным организациям, но и задают моду на милосердие, эмпатию и щедрость.

Отметим, показ новой весенней коллекции и благотворительный аукцион от трендшопа «Commode» состоится 10 апреля в 15.00.

Ранее DK.RU рассказывал, что в рамках благотворительного марафона еды, который организовал фонд «Добро24.ру», удалось собрать недостающую сумму для реабилитации восьмилетнего Артема Кравченко, больного ДЦП.

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