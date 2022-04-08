Показ модной одежды и благотворительный аукцион: красноярцев приглашают в Commode
10 апреля в красноярском трендшопе Commode будет представлена новая весенняя коллекция одежды «Flora». В рамках показа будет проведен благотворительный аукцион в пользу фонда «Добро24.ру».
Сотрудники трендшопа признались, что вдохновились весной и фильмом «Амели», поэтому мероприятие будет пропитано духом парижского флера:
«Наши гости смогут проявить себя во французском караоке, принять участие в безумном конкурсе по поеданию гигантских круассанов, заняться живописью. Благотворительный аукцион также станет одной из важных задач мероприятия».
Они также рассказали, что сборы с аукциона пойдут на поддержку маленькой красноярки Влады Зыковой, которая ожидает пересадки костного мозга и нуждается в покупке медпрепаратов.
По словам пресс-секретаря благотворительного фонда «Добро24.ру» Ольги Абанцевой, благотворительность и fashion-индустрия регулярно демонстрируют обществу пример того, что красота и доброта — неразрывно связанные понятия.
Ведущие дома и бренды fashion-индустрии оказывают не только серьезную финансовую поддержку благотворительным организациям, но и задают моду на милосердие, эмпатию и щедрость.
Отметим, показ новой весенней коллекции и благотворительный аукцион от трендшопа «Commode» состоится 10 апреля в 15.00.
Ранее DK.RU рассказывал, что в рамках благотворительного марафона еды, который организовал фонд «Добро24.ру», удалось собрать недостающую сумму для реабилитации восьмилетнего Артема Кравченко, больного ДЦП.
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