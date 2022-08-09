Красноярскэнергосбыт подвел итоги работы в первом полугодии 2022 года

ПАО «Красноярскэнергосбыт» (входит в Группу РусГидро), гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Красноярского края, подвел итоги работы за шесть месяцев 2022 года.

Выручка от продажи электроэнергии и мощности на розничном рынке составила 23,7 млрд рублей (с НДС), что выше показателя первого полугодия 2021 года на 911,7 млн рублей, или 4%.

Увеличение выручки обусловлено ростом цены покупки электроэнергии на оптовом рынке на 29,2%.

Чистая прибыль организации за I полугодие составила 842,83 млн рублей. За отчетный период энергосбытовая компания отпустила потребителям 5,8 млрд кВт*ч.

На 1 июля 2022 года задолженность корпоративных и частных клиентов перед ПАО «Красноярскэнергосбыт» составила 4,8 млрд рублей. Из них свыше 3,6 млрд задолжали юридические лица, более 1,1 млрд рублей — население.

При этом задолженность потребителей перед энергосбытовой компанией к концу первого полугодия снизилась относительно начала года на 399,03 млн рублей (7,7%).

Больше всего задолжали предприятия ЖКХ (24%) и управляющие компании (15%) — суммарно 1,7 млрд рублей.

Крупнейшими дебиторами по итогам первого полугодия 2022 года являются ООО «Теплотехник» (г. Минусинск) — 253,4 млн рублей, МУП «ШТЭС» — 98,3 млн рублей, ООО «СибЭкоПром» — 84,3 млн рублей.

За 6 месяцев текущего года ПАО «Красноярскэнергосбыт» предъявило потребителям больше 24 тысяч исковых заявлений на общую сумму 507 млн рублей. Из них около 1 тыс. исков — к юридическим лицам на сумму 317 млн рублей и 23,4 тыс. исков — к физическим лицам на сумму 190,1 млн рублей.

В течение первого полугодия ПАО «Красноярскэнергосбыт» собрало и перечислило производителям и поставщикам коммунальных услуг, вошедшим в проект по созданию единого расчетно-информационного центра, почти 2 млрд рублей. Это на 16,4% больше аналогичного периода прошлого года.

По договору с Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов энергетики собрали в первом полугодии 1,4 млрд рублей взносов, что на 60,6 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Собираемость взносов на капитальный ремонт по территориям действия договора составила 88,8%, что на 2,8% ниже аналогичного периода прошлого года.

По договору с региональными операторами по обращению с ТКО было собрано и перечислено 496,3 млн рублей, что на 8% выше первого полугодия прошлого года.

На протяжении нескольких последних лет фиксируется рост спроса потребителей на дистанционные форматы обслуживания.

Так, по итогам шести месяцев этого года количество обращений, обработанных с помощью различных интернет-сервисов, выросло на 50 % по сравнению с первым полугодием прошлого года, количество звонков от потребителей увеличилось на 50 тыс. и составило 1,4 млн.

Численность пользователей мобильного приложения на конец июня 2022 года достигла 282,2 тыс., что превышает данные аналогичного периода прошлого года в 1,5 раза. В такой же пропорции за шесть месяцев в 2022 году произошел прирост получателей электронной квитанции: 501,4 тыс. в текущем году против 337,3 тыс. в прошлом.

Налоговые платежи компании за первое полугодие 2022 года составили 640,8 млн рублей. Из них в федеральный бюджет перечислено 438,7 млн рублей, в краевой бюджет — 201,7 млн рублей и в местный бюджет — 377 тыс. рублей.

Платежи во внебюджетные фонды (пенсионный, медицинского и социального страхования) составили 96,2 млн рублей.

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