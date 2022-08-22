Красноярскому ЖД-вокзалу вернули пункт вакцинации

Неделю назад в Красноярске снова начали открывать внебольничные пункты вакцинации от COVID-19. Сначала в ТРЦ, а теперь и на вокзале.

На железнодорожном вокзале Красноярска снова открыли внебольничный пункт вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Мы наблюдаем увеличение желающих вакцинироваться, что связано с ухудшением эпидемической ситуации. Поэтому мы вновь начинаем работу», — говорит главный врач красноярской клинической больницы «РЖД-Медицина» Сергей Папельницкий.

Принимать желающих привиться будут в цокольном этаже вокзала ежедневно с 14:00 до 20:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Напомним, что, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по COVID-19, в Красноярске на прошлой неделе начали снова открывать внебольничные пункты вакцинации. Сначала они открылись в нескольких ТРЦ.

По данным антиковидного оперштаба, на 21 августа в Красноярском крае диагноз COVID-19 поставлен 6 620 людям. Суточный прирост составил 542 человека.

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