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Красноярскому ЖД-вокзалу вернули пункт вакцинации

Красноярскому ЖД-вокзалу вернули пункт вакцинации
Иллюстрация: vk.com/shtabkrskstate

Неделю назад в Красноярске снова начали открывать внебольничные пункты вакцинации от COVID-19. Сначала в ТРЦ, а теперь и на вокзале.

#НОВОСТИ
На железнодорожном вокзале Красноярска снова открыли внебольничный пункт вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе КрасЖД.
Мы наблюдаем увеличение желающих вакцинироваться, что связано с ухудшением эпидемической ситуации. Поэтому мы вновь начинаем работу», — говорит главный врач красноярской клинической больницы «РЖД-Медицина» Сергей Папельницкий.
Принимать желающих привиться будут в цокольном этаже вокзала ежедневно с 14:00 до 20:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
 
Напомним, что, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по COVID-19, в Красноярске на прошлой неделе начали снова открывать внебольничные пункты вакцинации. Сначала они открылись в нескольких ТРЦ.
 
По данным антиковидного оперштаба, на 21 августа в Красноярском крае диагноз COVID-19 поставлен 6 620 людям. Суточный прирост составил 542 человека.
 
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Такое решение может быть принято для классов, где количество заболевших учеников превысит планку 20%.

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Заболеваемость ковидом в крае продолжает расти. Обязательных ограничений пока не вводят, но рекомендуют поостеречься.

Число заболевших ковидом в Красноярском крае за неделю выросло в 2,5 раза

В регионе продолжается рост заболеваемости COVID-19, но власти уверяют, что основания для введения дополнительных ограничений нет.

Автор: Петр Савельев
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