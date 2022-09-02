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В Центральном районе Красноярска отключат холодную воду

В Центральном районе Красноярска отключат холодную воду
Иллюстрация: ТГ СГК Красноярский край

У ТЦ «Квант» будут подключать к сетям водоснабжения строящийся паркинг. В связи с этим Центр транспортной логистики направил заявку коммунальщикам о приостановке холодного водоснабжения.

#НОВОСТИ

В воскресенье, 4 сентября, с 10:00 до 20:00 холодной воды не будет:

  • во всех зданиях старой Покровки;
  • в нескольких офисах на улицах: Обороны, Лебедевой, Качинская, Брянская и Дудинская;
  • в жилых домах: ул. Шахтеров, 6-12; ул. Красной Армии, 15, 28, 36; ул. Ленина, 122,126,128; ул. Декабристов, 36, 38, 40, 45; ул. Лебедевой, 147а; ул. Горького, 18, 31, 33.

С 14.00 красноярский водоканал будет обеспечивать подвоз питьевой воды к многоквартирным домам и социальным учреждениям.

Ранее DK.RU сообщал, что холодную воду отключали еще в нескольких районах Красноярска и в пригороде. Это было связано с подготовкой к зиме водозаборов «Гремячий лог» и острова Казачий, а также с переврезкой двух магистральных трубопроводов.

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Автор: Юлия Тарабан
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