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За несколько часов до закрытия: Владислав Логинов выдвинулся в мэры

За несколько часов до закрытия: Владислав Логинов выдвинулся в мэры
Иллюстрация: gornosti

За несколько часов до закрытия приема заявлений и.о. главы Красноярска официально обозначил свое намерение стать руководителем города.

#НОВОСТИ

Несмотря на то, что Логинова прочат в преемники Еремина с самой отставки экс-мэра, он подал заявку последним. Теперь вместе с ним в списке 21 кандидат. Это:

  1. предприниматель Михаил Пашин;
  2. безработный Алексей Полковников;
  3. бывший предприниматель Алексей Герич;
  4. бывший работник городской администрации Алексей Аксютенко;
  5. байкер и член Общественного совета мэрии Александр Шестаков;
  6. руководитель московских компаний Роман Мошенсон;
  7. бывший предприниматель Анжела Дунаева;
  8. предприниматель Александр Бухольцев;
  9.  Владимир Моисеев;
  10. медик Наталья Дядичкина.
  11. сотрудник добывающей компании Павел Шаповалов;
  12. учредитель частных детских садов Татьяна Моисеева;
  13. адвокат Сергей Напольских;

14. политик Альберт Васильев;

15. юрист Егор Бочаров;

16. «вечный кандидат» Александр Потылицын;

17. ветеран боевых действий Александр Шадрин;

18. глава Центрального района Красноярска Вадим Войцеховский;

19. бизнесмен Святослав Ноздрин;

20. бывший предприниматель Василий Ильюшин;

21. и.о. главы города Владислав Логинов.

Напомним, до 8 сентября конкурсная комиссия в составе депутатов горсовета и краевых чиновников отберет кандидатов на пост мэра, оценивая их предвыборные программы. В середине сентября из отобранных кандидатов депутаты горсовета тайным голосованием выберут мэра Красноярска.

Автор: Петр Савельев
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