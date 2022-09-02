За несколько часов до закрытия: Владислав Логинов выдвинулся в мэры

За несколько часов до закрытия приема заявлений и.о. главы Красноярска официально обозначил свое намерение стать руководителем города.

Несмотря на то, что Логинова прочат в преемники Еремина с самой отставки экс-мэра, он подал заявку последним. Теперь вместе с ним в списке 21 кандидат. Это:

предприниматель Михаил Пашин; безработный Алексей Полковников; бывший предприниматель Алексей Герич; бывший работник городской администрации Алексей Аксютенко; байкер и член Общественного совета мэрии Александр Шестаков; руководитель московских компаний Роман Мошенсон; бывший предприниматель Анжела Дунаева; предприниматель Александр Бухольцев; Владимир Моисеев; медик Наталья Дядичкина. сотрудник добывающей компании Павел Шаповалов; учредитель частных детских садов Татьяна Моисеева; адвокат Сергей Напольских;

14. политик Альберт Васильев;

15. юрист Егор Бочаров;

16. «вечный кандидат» Александр Потылицын;

17. ветеран боевых действий Александр Шадрин;

18. глава Центрального района Красноярска Вадим Войцеховский;

19. бизнесмен Святослав Ноздрин;

20. бывший предприниматель Василий Ильюшин;

21. и.о. главы города Владислав Логинов.

Напомним, до 8 сентября конкурсная комиссия в составе депутатов горсовета и краевых чиновников отберет кандидатов на пост мэра, оценивая их предвыборные программы. В середине сентября из отобранных кандидатов депутаты горсовета тайным голосованием выберут мэра Красноярска.