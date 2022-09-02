За несколько часов до закрытия: Владислав Логинов выдвинулся в мэры
За несколько часов до закрытия приема заявлений и.о. главы Красноярска официально обозначил свое намерение стать руководителем города.
Несмотря на то, что Логинова прочат в преемники Еремина с самой отставки экс-мэра, он подал заявку последним. Теперь вместе с ним в списке 21 кандидат. Это:
- предприниматель Михаил Пашин;
- безработный Алексей Полковников;
- бывший предприниматель Алексей Герич;
- бывший работник городской администрации Алексей Аксютенко;
- байкер и член Общественного совета мэрии Александр Шестаков;
- руководитель московских компаний Роман Мошенсон;
- бывший предприниматель Анжела Дунаева;
- предприниматель Александр Бухольцев;
- Владимир Моисеев;
- медик Наталья Дядичкина.
- сотрудник добывающей компании Павел Шаповалов;
- учредитель частных детских садов Татьяна Моисеева;
- адвокат Сергей Напольских;
14. политик Альберт Васильев;
15. юрист Егор Бочаров;
16. «вечный кандидат» Александр Потылицын;
17. ветеран боевых действий Александр Шадрин;
18. глава Центрального района Красноярска Вадим Войцеховский;
19. бизнесмен Святослав Ноздрин;
20. бывший предприниматель Василий Ильюшин;
21. и.о. главы города Владислав Логинов.
Напомним, до 8 сентября конкурсная комиссия в составе депутатов горсовета и краевых чиновников отберет кандидатов на пост мэра, оценивая их предвыборные программы. В середине сентября из отобранных кандидатов депутаты горсовета тайным голосованием выберут мэра Красноярска.