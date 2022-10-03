В Красноярске собирают одежду на переработку

Благотворительный проект «Тотемка» предлагает красноярцам сдать вещи в переработку. Также принимается и макулатура.

Представители проекта рассказали, что сдать можно постиранные сухие вещи, например постельное белье, полотенца, одежду из хлопка и синтетики. Кроме этого, можно принести макулатуру: офисную бумагу, книги, газеты, журналы, каталоги, календари, тетради, записные книжки, рекламные буклеты, брошюры и листовки, картон. Не принимают в переработку грязные вещи, изделия из натуральной и искусственной кожи и меха, обувь, а также нижнее бельё, колготки, носки.

Старым вещам дадут новую жизнь. Из них сделают регенерированное волокно для набивки матрасов.

Представители « Тотемки » сообщили DK.RU, что вещи и макулатуру можно принести в любой пункт сбора. Таких по городу 25. Предварительно вещи нужно постирать и высушить, сложить их в пакет и подписать «Переработка».

Ранее Мария Иванова, руководитель «Тотемки», рассказывала в интервью DK.RU, что сбором и переработкой ветоши они занимаются уже 1,5 года.

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В первую очередь мы принимаем вещи в хорошем состоянии, которые можно передать другим людям. Но уже 1,5 года мы собираем и ветошь. Это хлопчатобумажные ткани и другой впитывающий материал, который можно повторно использовать. Недавно «Тотемка» начала принимать макулатуру. Ее также можно передавать через наши боксы. Мы считаем вторичное использование ресурсов — одним из перспективных направлений», — отмечала Мария Иванова.

Читайте также: Мария Иванова: Мы строим новую систему вещевой поддержки населения края В Красноярске летом 2020 в разгар пандемии начал работать благотворительный проект «Тотемка». Тогда участники организовали сбор одежды и обуви, которые затем передавались нуждающимся.

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