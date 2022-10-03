В Красноярске собирают одежду на переработку
Благотворительный проект «Тотемка» предлагает красноярцам сдать вещи в переработку. Также принимается и макулатура.
В первую очередь мы принимаем вещи в хорошем состоянии, которые можно передать другим людям. Но уже 1,5 года мы собираем и ветошь. Это хлопчатобумажные ткани и другой впитывающий материал, который можно повторно использовать. Недавно «Тотемка» начала принимать макулатуру. Ее также можно передавать через наши боксы. Мы считаем вторичное использование ресурсов — одним из перспективных направлений», — отмечала Мария Иванова.
Читайте также:
Мария Иванова: Мы строим новую систему вещевой поддержки населения края
В Красноярске летом 2020 в разгар пандемии начал работать благотворительный проект «Тотемка». Тогда участники организовали сбор одежды и обуви, которые затем передавались нуждающимся.
Сеть заготпунктов Siberia organic начнет работать в Красноярском крае
Заготовительные пункты по сбору дикоросов откроются в девяти районах края.
Переработка вместо мусорки. «Магнит» ищет покупателя для просроченных продуктов
Ритейл заявил, что начнет продавать просроченные и испорченные продукты питания производителям кормов и удобрений. Пока это пилотный проект, будущее которого станет понятно через несколько месяцев.