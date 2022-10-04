В Совфеде предложили запретить импорт мяса и создать запас консервов

В России необходимо создать госрезерв мясным консервов. С такой инициативой выступил сенатор Совета Федерации Евгений Савченко. Он также предложил полностью запретить импорт мяса

Дополнительный государственный резерв мясных консервов необходимо создать в России уже в ближайшее время. Такое предложение озвучил сенатор от Белгородской области Евгений Савченко, - пишет «Интерфакс».

По мнению сенатора, подобная мера позволит сократить «излишки» сырья на российском рынке, объемы которых составляют около 1 млн тонн мяса птицы и свинины.

Отдельно, подчеркнул сенатор, решение позволит на полную мощность загрузить предприятия по производству консервированной продукции. А также позволит создать на будущее эффективный антиинфляционный интервенционный инструмент для регулирования цен на рынке мясной продукции.

При этом сенатор полагает, что пришла пора полностью запретить импорт мяса, в том числе из дружественных стран Южной Америки, чтобы российские производители не испытывали конкуренции.

Напомним, в конце сентября 2022 Минсельхоз РФ предложил продлить квоты на беспошлинный импорт говядины. Введение беспошлинного ввоза объясняли стремлением не допустить повышения цен на мясо и мясную продукцию.

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