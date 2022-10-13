Чемпион мира по боксу проведет мастер-класс в Красноярске

Денис Лебедев, чемпион мира по боксу, проведет мастер-класс в столице региона.

В мэрии рассказали, что тренировка будет идти два часа. За это время спортсмен покажет свои фирменные встречные хуки и проведет автограф-сессию.

Встреча состоится в субботу 15 октября 2022 в кластере «Сопка».

Напомним, Денис Лебедев — российский боксер-профессионал, выступавший в первой тяжелой весовой категории. Чемпион мира по версиям WBA 2012…2018 и IBF. Закончил профессиональную карьеру в 2019.

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