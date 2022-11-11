«Самостоятельно доставляем продукцию из-за границы»: как изменилась логистика «Командора»

Логистика – одна из самых пострадавших от санкционного давления сфер. DK.RU узнал, как после разрыва привычных цепочек поменялась логистика крупнейшей торговой сети Сибири – ТС «Командор».

Изменением цепочек поставок и переориентацией логистики с Запада на Восток мы занимаемся уже не первый год, и дело не в спецоперации. Мы живем в Сибири, а основные заводы — производители товаров сконцентрированы либо в центральной, либо в западной части страны. Возить продукцию оттуда долго и дорого. Для нас гораздо выгодней доставлять товары из ближних к нам регионов, а также из Китая и стран Средней Азии», — рассказал DK.RU Александр Лобода, директор по логистике компании «Командор». Изменением цепочек поставок и переориентацией логистики с Запада на Восток мы занимаемся уже не первый год, и дело не в спецоперации. Мы живем в Сибири, а основные заводы — производители товаров сконцентрированы либо в центральной, либо в западной части страны. Возить продукцию оттуда долго и дорого. Для нас гораздо выгодней доставлять товары из ближних к нам регионов, а также из Китая и стран Средней Азии», — рассказал DK.RU Александр Лобода, директор по логистике компании «Командор».

Как отметил Александр Лобода, из-за мировой геополитической ситуации существенно выросли тарифы на доставку товаров:

– Это произошло из-за увеличения стоимости автомобилей, дефицита запчастей на рынке, а также из-за проблем с нехваткой персонала. Получается, что чем длиннее цепочка поставок, тем дороже в итоге оказывается товар на полке наших магазинов. Поэтому ищем альтернативные пути, чтобы предложить покупателю качественный товар по более низкой цене. Это наша главная задача как клиентоориентированного ритейлера. В этом нам сейчас помогают местные производители, которые активизировались и на рынке Красноярского края, и в других близких регионах. Они наращивают мощности, чтобы закрыть потребности наших покупателей. На полках магазинов появляется все больше товаров, произведенных внутри страны. Качество их отличное, просто к новому бренду покупателю нужно привыкнуть.

В развитии логистики ТС «Командор» делает ставку на внешнеэкономическую деятельность:

Сейчас активно развиваем это направление — доставляем продукцию из-за границы напрямую от заводов-производителей, чтобы снизить количество посредников и итоговую себестоимость товаров. К примеру, из Белоруссии доставляем детское питание, средства гигиены. Около 40% фруктов и овощей привозим самостоятельно из Средней Азии и Израиля, часть алкогольных напитков также поставляется к нам напрямую из европейских стран. В общем, делаем все для того, чтобы у нашего клиента была возможность сохранить привычный образ жизни и покупать качественные товары по доступным ценам.

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