Жительница Красноярска поборется за 3 млн рублей в конкурсе «Мисс Офис – 2022»

Жительница Красноярска Тамара Олейникова стала финалисткой конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2022». Финальный этап пройдет 19 ноября.

Девушка работает в Агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. По словам Тамары, она увлекается чтением, психологией, кулинарией, любит кататься на сноуборде.

Для меня участие в проекте — это, в первую очередь, возможность расширить свои горизонты, испытать поток интересных эмоций и впечатлений. Плюс ко всему, в подростковом возрасте я мечтала стать моделью и ходить по подиуму в красивых нарядах. Сейчас, участвуя в конкурсе красоты, у меня появилась возможность это реализовать», — рассказывает Тамара Олейникова.

Главный приз конкурса — 3 млн рублей. За него будут бороться 30 участниц со всей страны. Им предстоит пройти следующие испытания: самопрезентация, интеллектуальный, спортивный и творческий конкурсы, а также арт-дефиле.

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