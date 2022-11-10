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Жительница Красноярска поборется за 3 млн рублей в конкурсе «Мисс Офис – 2022»

Жительница Красноярска поборется за 3 млн рублей в конкурсе «Мисс Офис – 2022»
Иллюстрация: Мисс Офис

Жительница Красноярска Тамара Олейникова стала финалисткой конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2022». Финальный этап пройдет 19 ноября.

#НОВОСТИ
Девушка работает в Агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. По словам Тамары, она увлекается чтением, психологией, кулинарией, любит кататься на сноуборде. 
Для меня участие в проекте — это, в первую очередь, возможность расширить свои горизонты, испытать поток интересных эмоций и впечатлений. Плюс ко всему, в подростковом возрасте я мечтала стать моделью и ходить по подиуму в красивых нарядах. Сейчас, участвуя в конкурсе красоты, у меня появилась возможность это реализовать», — рассказывает Тамара Олейникова.
Главный приз конкурса — 3 млн рублей. За него будут бороться 30 участниц со всей страны. Им предстоит пройти следующие испытания: самопрезентация, интеллектуальный, спортивный и творческий конкурсы, а также арт-дефиле.
 
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    У них есть шанс получить главный приз в международном конкурсе красоты «Мисс Офис 2022» размером в 3 млн рублей.

 

Автор: Петр Савельев
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