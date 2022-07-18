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Красноярские красавицы вышли в полуфинал «Мисс Офис 2022»

Елена Рихтер, Ирина Жукова, Тамара Олейникова — полуфиналистки XIII международного конкурса «Мисс Офис 2022»
Елена Рихтер, Ирина Жукова, Тамара Олейникова — полуфиналистки XIII международного конкурса «Мисс Офис 2022». Иллюстрация: vk.com

У них есть шанс получить главный приз в международном конкурсе красоты «Мисс Офис 2022» размером в 3 млн рублей.

#НОВОСТИ

В кастинге XIII международного конкурса для офисных сотрудниц приняли участие 30 горожанок, из которых жюри отобрало трех лучших (слева направо):

  • Елена Рихтер — специалист охраны труда и пожарной безопасности сети супермаркетов.
  • Ирина Жукова — эксперт отдела развития ипотечного бизнеса
  • Тамара Олейникова — ведущий специалист отдела патриотического воспитания в агентстве молодежной политики региона

В жюри входят представители медиа, бьюти-индустрии и другие эксперты в различных областях.

Следующий этап конкурса — интернет-голосование по отбору 30 претенденток на финал, который пройдет в Москве.

Главный приз конкурса красоты «Мисс Офис 2022» составляет 3 млн рублей.

Однако, кроме этого, будут разыграны и другие ценные призы — туристические путевки, цифровые гаджеты, украшения с бриллиантами, дизайнерская одежда.

Справка

 
Международный конкурс «Мисс Офис» проводится в России и зарубежье с 2010, за 12 лет заявки на него направили более 175 тыс. участниц.
 

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Автор: Петр Савельев
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