Красноярские красавицы вышли в полуфинал «Мисс Офис 2022»

У них есть шанс получить главный приз в международном конкурсе красоты «Мисс Офис 2022» размером в 3 млн рублей.

В кастинге XIII международного конкурса для офисных сотрудниц приняли участие 30 горожанок, из которых жюри отобрало трех лучших (слева направо):

Елена Рихтер — специалист охраны труда и пожарной безопасности сети супермаркетов.

специалист охраны труда и пожарной безопасности сети супермаркетов. Ирина Жукова — эксперт отдела развития ипотечного бизнеса

эксперт отдела развития ипотечного бизнеса Тамара Олейникова — ведущий специалист отдела патриотического воспитания в агентстве молодежной политики региона

В жюри входят представители медиа, бьюти-индустрии и другие эксперты в различных областях.

Следующий этап конкурса — интернет-голосование по отбору 30 претенденток на финал, который пройдет в Москве.

Главный приз конкурса красоты «Мисс Офис 2022» составляет 3 млн рублей.

Однако, кроме этого, будут разыграны и другие ценные призы — туристические путевки, цифровые гаджеты, украшения с бриллиантами, дизайнерская одежда.

Справка Международный конкурс «Мисс Офис» проводится в России и зарубежье с 2010, за 12 лет заявки на него направили более 175 тыс. участниц.

Читайте далее