Красноярские красавицы вышли в полуфинал «Мисс Офис 2022»
У них есть шанс получить главный приз в международном конкурсе красоты «Мисс Офис 2022» размером в 3 млн рублей.
В кастинге XIII международного конкурса для офисных сотрудниц приняли участие 30 горожанок, из которых жюри отобрало трех лучших (слева направо):
- Елена Рихтер — специалист охраны труда и пожарной безопасности сети супермаркетов.
- Ирина Жукова — эксперт отдела развития ипотечного бизнеса
- Тамара Олейникова — ведущий специалист отдела патриотического воспитания в агентстве молодежной политики региона
В жюри входят представители медиа, бьюти-индустрии и другие эксперты в различных областях.
Следующий этап конкурса — интернет-голосование по отбору 30 претенденток на финал, который пройдет в Москве.
Главный приз конкурса красоты «Мисс Офис 2022» составляет 3 млн рублей.
Однако, кроме этого, будут разыграны и другие ценные призы — туристические путевки, цифровые гаджеты, украшения с бриллиантами, дизайнерская одежда.
Справка
Читайте далее
-
Делегация республики Узбекистан посетила с официальным визитом Красноярский край
Стороны обсудили вопросы трудовой миграции, а также перспективы торговли между республикой и краем. Встреча прошла в правительстве региона.14.07.2022Новости ДККрасноярск
-
Предпринимательниц Красноярского края приглашают на онлайн-встречи по интернет-торговле
Бизнес-леди края приглашают на серию онлайн-встреч проекта «Почему женщины экспортируют». К участию приглашаются предпринимательницы региона, которые интересуются возможностями интернет-торговли.13.07.2022Новости ДККрасноярск
-
В Красноярском крае продлили конкурс на лучшего экспортера
Всероссийский конкурс «Экспортер года» продлен до 15 июля, участие могут принять крупные компании, компании малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели края.11.07.2022Новости ДККрасноярск