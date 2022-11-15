В Красноярске выступит рок-группа «Монгол Шуудан»
Рок-коллектив «Монгол Шуудан» продолжает гастрольный тур по стране. В ближайшие дни музыканты посетят города Сибири. Один из концертов пройдет в Красноярске.
В пятницу, 18 ноября, «Монгол Шуудан» сыграет в рок-клуб «Сорока» (улица Историческая, 111, строение 3). На концерте прозвучат как проверенные временем «хиты», так и песни с нового альбома «Черезчур. Реконструкция». Стоимость билетов стартует от 1300 рублей. Место за столиками стоит 3000 рублей. Количество мест за столиками ограничено. Билеты можно купить на сайте Красбилет или в самом клубе. На мероприятии будут действовать Face control и Dress codе.
Мероприятие стартует в 20:00. Подробный график тура музыкантов можно посмотреть у них в паблике.
Справка
Коллектив музыкальной группы «Монгол Шуудан» был собран в 1989 году. Ее основателем является Валерий Скородед. Все эти годы он остается ее бессменным лидером. Название группы в переводе с монгольского языка означает «монгольская почта». Такие надписи в советское время часто можно было увидеть на коллекционных марках. За годы существования группа выпустила около 20 альбомов. Основной тематикой песен является тема гражданской войны начала ХХ века.
Читайте также:
В Красноярске состоится первое музыкально-поэтическое шоу «ЧУВСТВА» автора-исполнителя Полины Мельниковой.
День рождения Дмитрия Хворостовского в Красноярске отметят большим гала-концертом
В Красноярске стартовал Фестиваль Дмитрия Хворостовского. Крупнейшее музыкальное событие края продлится до 23 октября.