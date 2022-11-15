В Красноярске выступит рок-группа «Монгол Шуудан»

Справка

Коллектив музыкальной группы «Монгол Шуудан» был собран в 1989 году. Ее основателем является Валерий Скородед. Все эти годы он остается ее бессменным лидером. Название группы в переводе с монгольского языка означает «монгольская почта». Такие надписи в советское время часто можно было увидеть на коллекционных марках. За годы существования группа выпустила около 20 альбомов. Основной тематикой песен является тема гражданской войны начала ХХ века.