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В Красноярске выступит рок-группа «Монгол Шуудан»

В Красноярске выступит рок-группа «Монгол Шуудан»
Иллюстрация: предоставлено организаторами фестиваля

Рок-коллектив «Монгол Шуудан» продолжает гастрольный тур по стране. В ближайшие дни музыканты посетят города Сибири. Один из концертов пройдет в Красноярске.

#НОВОСТИ
В пятницу, 18 ноября, «Монгол Шуудан» сыграет в рок-клуб «Сорока» (улица Историческая, 111, строение 3). На концерте прозвучат как проверенные временем «хиты», так и песни с нового альбома «Черезчур. Реконструкция». Стоимость билетов стартует от 1300 рублей. Место за столиками стоит 3000 рублей. Количество мест за столиками ограничено. Билеты можно купить на сайте Красбилет или в самом клубе. На мероприятии будут действовать Face control и Dress codе. 
 
Мероприятие стартует в 20:00. Подробный график тура музыкантов можно посмотреть у них в паблике.
 

Справка

 
Коллектив музыкальной группы «Монгол Шуудан» был собран в 1989 году. Ее основателем является Валерий Скородед. Все эти годы он остается ее бессменным лидером. Название группы в переводе с монгольского языка означает «монгольская почта». Такие надписи в советское время часто можно было увидеть на коллекционных марках. За годы существования группа выпустила около 20 альбомов. Основной тематикой песен является тема гражданской войны начала ХХ века.
 
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Автор: Петр Савельев
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