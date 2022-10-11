День рождения Дмитрия Хворостовского в Красноярске отметят большим гала-концертом
В Красноярске стартовал Фестиваль Дмитрия Хворостовского. Крупнейшее музыкальное событие края продлится до 23 октября.
Основными площадками фестиваля стали Красноярская краевая филармония и Красноярский государственный театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. Открылось музыкальное мероприятие в этом году 8 октября, за неделю до дня рождения известного певца. В течение двух недель красноярцы смогут посмотреть на выступления известных композиторов и творческих коллективов.
Так, 13 октября в филармонии выступят блистательная примадонна репертуара эпохи bel canto Альбина Шагимуратова вместе с тенором Михаилом Пироговым. За пультом Красноярского академического симфонического оркестра – главный дирижер Национального филармонического оркестра Армении Эдуард Топчян. 15 октября «Шедевры камерного репертуара Дмитрия Хворостовского» представят меццо-сопрано Юлия Герцева и пианист Кристиан Кох. В воскресенье, 16 октября, в день рождения Дмитрия Хворостовского в краевой филармонии пройдет грандиозный гала-концерт. Выступит Красноярский академический симфонический оркестр.
А 18 октября солисты Красноярского государственного театра оперы и балета Хворостовского Анна Авакян (сопрано), Виолетта Гришко (сопрано), Дарья Рябинко (меццо-сопрано), Денис Гречишкин (баритон) и Сергей Самусев (бас) выступят в концерте-посвящении выдающемуся русскому певцу. Также на сцене театра 20 октября пройдет гала-концерт с участием ведущих солисток и солистов крупных театров страны — Анны Нечаевой, Анны Авакян, Ирины Ващенко, Дарьи Рябинко, Давида Бабаянца и Михаила Пирогова. Также в концерте выступят Юлия Герцева и Рауф Тимергазин. А 22 октября на Фестивале впервые выступят Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра.
Фестиваль завершится в стенах филармонии 23 октября концертом Динары Алиевой. Кроме того, до 23 октября есть возможность посмотреть киноверсии спектаклей и концертов в Большом зале Дома кино.
Билеты на концерты можно купить в кассах Красноярской краевой филармонии и Красноярского государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. Приглашения на киносеансы — в кассах Дома кино.
Справка
Фестиваль учрежден в 2019 году по инициативе губернатора Красноярского края Александра Викторовича Усса и родителей певца — Людмилы и Александра Хворостовских. Автор идеи и художественный руководитель Фестиваля — Антон Левахин.
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