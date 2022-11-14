В Красноярске пройдет музыкально-поэтическое шоу Полины Мельниковой

В Красноярске состоится первое музыкально-поэтическое шоу «ЧУВСТВА» автора-исполнителя Полины Мельниковой.

Оно пройдет 28 ноября в мультиформатном пространстве One Way Loft, ул. Пушкина, 22Г. Шоу начнется в 19:00.

Зрителям представят 12 поэтичных «этюдов», в которых каждый найдет что-то свое. Организаторы шоу обещают живую музыку, современную хореографию, игру света, интерактивные элементы, вокал и авторские рифмы.