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В Красноярске пройдет музыкально-поэтическое шоу Полины Мельниковой

В Красноярске пройдет музыкально-поэтическое шоу Полины Мельниковой
Иллюстрация: организаторы мероприятия

В Красноярске состоится первое музыкально-поэтическое шоу «ЧУВСТВА» автора-исполнителя Полины Мельниковой.

#НОВОСТИ
Оно пройдет 28 ноября в мультиформатном пространстве One Way Loft, ул. Пушкина, 22Г. Шоу начнется в 19:00.
 
Зрителям представят 12 поэтичных «этюдов», в которых каждый найдет что-то свое. Организаторы шоу обещают живую музыку, современную хореографию, игру света, интерактивные элементы, вокал и авторские рифмы.
 
Билеты еще есть в продаже.
 
В Красноярске пройдет музыкально-поэтическое шоу Полины Мельниковой 1
 

Справка

 
Полина Мельникова является создателем проекта #pm_rifma. В ее творчестве есть живые рифмы, элегантность, современность, стиль, актуальность и душевность. Полина Мельникова выступает с авторскими текстами в обрамлении живой музыки. Ее творчество набирает популярность — об этом свидетельствуют камерные вечера и концерты. Она также выпустила два альбома, они доступны на цифровых площадках.
 

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Автор: Александр Вознесенский
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