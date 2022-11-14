В Красноярске пройдет музыкально-поэтическое шоу Полины Мельниковой
В Красноярске состоится первое музыкально-поэтическое шоу «ЧУВСТВА» автора-исполнителя Полины Мельниковой.
Оно пройдет 28 ноября в мультиформатном пространстве One Way Loft, ул. Пушкина, 22Г. Шоу начнется в 19:00.
Зрителям представят 12 поэтичных «этюдов», в которых каждый найдет что-то свое. Организаторы шоу обещают живую музыку, современную хореографию, игру света, интерактивные элементы, вокал и авторские рифмы.
Билеты еще есть в продаже.
Справка
Полина Мельникова является создателем проекта #pm_rifma. В ее творчестве есть живые рифмы, элегантность, современность, стиль, актуальность и душевность. Полина Мельникова выступает с авторскими текстами в обрамлении живой музыки. Ее творчество набирает популярность — об этом свидетельствуют камерные вечера и концерты. Она также выпустила два альбома, они доступны на цифровых площадках.
Читайте также:
-
День рождения Дмитрия Хворостовского в Красноярске отметят большим гала-концертом
В Красноярске стартовал Фестиваль Дмитрия Хворостовского. Крупнейшее музыкальное событие края продлится до 23 октября.
-
Организаторы фестиваля Хворостовского расширят географию на всю Россию
Сегодня в Красноярске состоялась пресс-конференция, посвященная открытию третьего фестиваля Дмитрия Хворостовского, который стартует 8 октября 2022.
Компания «Арбан» отметит 30-летие досрочной сдачей первой очереди SCANDIS OZERO
Ключи собственники квартир получат уже на следующей неделе. А на этих выходных компания откроет двор комплекса для всех желающих — их ждет развлекательная программа, приуроченная к юбилею застройщика.