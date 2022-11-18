Красноярск ожидают теплые деньки 19 и 20 ноября 2022

Прогноз аналитиков агентства во многом схожи с расчетами Минэкономразвития России. Падение ВВП сопровождается риском глубочайшей с 2008 г. рецессии.

Сегодня вечером на площади Мира стартует второй сезон проекта «Зима на Стрелке». Там уже готов каток с искусственным льдом. На катке можно кататься до + 7 градусов.