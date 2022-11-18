Красноярск ожидают теплые деньки 19 и 20 ноября 2022
Выходные дни в столице края будут достаточно теплыми, согласно прогнозу Гидрометцентра.
Красноярцы спешат использовать теплые дни для проулок с семьей и близкими, ведь к концу следующей недели похолодает до –20°С.
В субботу 19 ноября 2022 ночью –10°С, днем –5°С, облачно, слабый снег.
В воскресенье 20 ноября 2022 ночью –15°С, днем –4°С, облачно с прояснениями, небольшой снегопад.
На дорогах сохраняется гололедица.
www.foreca.com
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