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В Красноярске открывается каток на площади Мира

В Красноярске открывается каток на площади Мира
Иллюстрация: красгорпарк

Сегодня вечером на площади Мира стартует второй сезон проекта «Зима на Стрелке». Там уже готов каток с искусственным льдом. На катке можно кататься до + 7 градусов.

#НОВОСТИ
Стоимость входного билета на сеанс с понедельника по пятницам составляет 250 рублей, а по выходным сеанс обойдется в 400 рублей. Детям до 6 лет включительно вход бесплатный. Также в определенные дни и часы будут действовать специальные тарифы. Для многодетных семей, пенсионеров, инвалидов вход обойдется в 125 рублей с понедельника по четверг, кроме праздничных дней.
 
Прокат коньков стоит 250 рублей за сеанс, а взять «ассистента фигуриста» обойдется в 300 рублей. 
 
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Автор: Петр Савельев
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