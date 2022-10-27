В Красноярске открывается каток на площади Мира
Сегодня вечером на площади Мира стартует второй сезон проекта «Зима на Стрелке». Там уже готов каток с искусственным льдом. На катке можно кататься до + 7 градусов.
Стоимость входного билета на сеанс с понедельника по пятницам составляет 250 рублей, а по выходным сеанс обойдется в 400 рублей. Детям до 6 лет включительно вход бесплатный. Также в определенные дни и часы будут действовать специальные тарифы. Для многодетных семей, пенсионеров, инвалидов вход обойдется в 125 рублей с понедельника по четверг, кроме праздничных дней.
Прокат коньков стоит 250 рублей за сеанс, а взять «ассистента фигуриста» обойдется в 300 рублей.
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