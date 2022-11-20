Анатолий Сергеев назначен руководителем в региональное отделение «Цифровой России»

Проект «Цифровая Россия» направлен на решение широкого круга вопросов: поддержку российских ИТ-компаний, развитие цифровых финансовых активов и киберспорта и многое другое.

Летом 2022 федеральный проект «Цифровая Россия» партии «ЕР» начал формирование команды из 85 региональных координаторов или ИТ-омбудсменов. Они будут заниматься не только реализацией проекта в своих регионах, к ним смогут обращаться представители ИТ-сообщества за помощью в решении проблем.

По итогам федерального конкурсного отбора, координатором проекта в Красноярском крае стал Анатолий Сергеев, гендиректор АНО «Проектный офис развития территорий» (АНО «ПОРТ»).

Начинал бизнес г-н Сергеев с открытия предприятия «Базис-ТМ», которое со временем превратилось в группу компаний «СибитSystems», одного из лидеров IT-рынка края. Следующим шагом было создание Ассоциации технологических компаний «ИТЭРА», которая уже 6 лет защищает интересы IT-отрасли региона и запуск «Точки кипения — Красноярск» — пространства коллективной работы и развития технологических лидеров. Позже была создана АНО «Проектный офис развития территорий».

Анатолий Сергеев считает, что пандемия коронавируса повысила массовый интерес к информационным и коммуникационным технологиям, но и, одновременно, отвлекла от ряда важнейших задач, где цифровые технологии могут демонстрировать высокую эффективность.

Прежде всего, это задачи мониторинга и контроля, интеллектуальной аналитики, оперативного и стратегического управления, основанных на данных, а также, надёжные, безопасные сервисы и услуги, доступные в цифровом формате для бизнеса и населения. По мнению Анатолия, арсенал цифровых технологий и компетенции IT-отрасли должны применяться дозированно, системно и по назначению. Тогда это будет способствовать повышению цифровой грамотности всех россиян, зрелости, технологической независимости предприятий, качества управленческих решений и чувства гордости каждого за историю и достижения России.

Читайте далее

Время спуститься с IT-небес Российский сектор информационных технологий до недавнего времени стабильно рос и развивался. Удастся ли ему сохранить набранные темпы и вектор в новой реальности? Новости ДК Красноярск