«Норникелю» выбрали новый Совет директоров
В составе вновьизбранного СД 13 директоров, почти половина из которых — независимые.
Акционеры «Норникеля» избрали новый состав Совета директоров. Соответствующее решение было принято по итогам внеочередного Общего собрания акционеров.
В новый Совет вошли:
- Александров Денис
- Батехин Сергей
- Башкиров Алексей
- Безденежных Елена
- Бугров Андрей
- Волк Сергей
- Германович Алексей
- Захарова Александра
- Захарова Марианна
- Иванов Алексей
- Лучицкий Станислав
- Шейбак Егор
- Шварц Евгений
Шестеро членов нового Совета директоров «Норникеля» являются независимыми.
Напомним, в марте 2022 три независимых директора «Норникеля» — Гаррет Пенни, Роджер Маннингс и Роберте Эдвардс — вышли из Совета.
Читайте также:
Председателем совета директоров «Норникеля» выбран Андрей Бугров
Решение выбрать председателем совета Андрея Бугрова принял новый состав совета директоров, избранный на годовом собрании акционеров 3 июня 2022 г. Об этом сообщили в ПАО «ГМК «Норильский никель».
«Полюс» не будет выплачивать дивиденды по итогам прошлого года
Такое решение приняли на годовом собрании акционеров.