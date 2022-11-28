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«Норникелю» выбрали новый Совет директоров

«Норникелю» выбрали новый Совет директоров
Иллюстрация: t.me/nornickel_official

В составе вновьизбранного СД 13 директоров, почти половина из которых — независимые.

#НОВОСТИ

Акционеры «Норникеля» избрали новый состав Совета директоров. Соответствующее решение было принято по итогам внеочередного Общего собрания акционеров.

В новый Совет вошли:

  • Александров Денис
  • Батехин Сергей
  • Башкиров Алексей
  • Безденежных Елена
  • Бугров Андрей
  • Волк Сергей
  • Германович Алексей
  • Захарова Александра
  • Захарова Марианна
  • Иванов Алексей
  • Лучицкий Станислав
  • Шейбак Егор
  • Шварц Евгений

Шестеро членов нового Совета директоров «Норникеля» являются независимыми.

Напомним, в марте 2022 три независимых директора «Норникеля» — Гаррет Пенни, Роджер Маннингс и Роберте Эдвардс — вышли из Совета.

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Решение выбрать председателем совета Андрея Бугрова принял новый состав совета директоров, избранный на годовом собрании акционеров 3 июня 2022 г. Об этом сообщили в ПАО «ГМК «Норильский никель».

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Такое решение приняли на годовом собрании акционеров.

 

Автор: Петр Савельев
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