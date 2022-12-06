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Курортный сбор за отдых на Алтае придется платить еще два года

Курортный сбор за отдых на Алтае придется платить еще два года
Иллюстрация: belokurikha.ru

Эксперимент, начатый в 2018, должен был завершиться в этом году. Но его продлили и дополнили новыми территориями.

#НОВОСТИ

Туристам, посещающим Алтайский край, придется платить так называемый курортный сбор до конца 2024. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин (документ опубликован на сайте Кремля).

Введение курортного сбора было частью эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в четырех туристических регионах России. Помимо Алтайского он распространяется на Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым. Новый закон добавил в этот перечень территорий Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус» (Имеретинская низменность, северо-восточное побережье Черного моря).

Эксперимент по взиманию курортного сбора стартовал весной 2018. С этого момента в означенных территориях к ценам на гостиницы и прочие места размещения добавилась некоторая сумма, которую потом предприниматели от туризма должны были перечислять в бюджет региона на нужды развития туристической инфраструктуры.

В Алтайском крае величина сбора сейчас установлен на уровне 50 рублей в сутки с человека (в 2018 это было 30 рублей), но действует только в Белокурихе. Какова она будет в последующие года пока неясно — региональные власти вольны сами решать этот вопрос.

Закончится эксперимент должен был 31 декабря 2022.

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Автор: Петр Савельев
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