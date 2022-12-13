Битва брендов: за воровство товарного знака пекарня оштрафована на 1 млн рублей

Арбитражный суд удовлетворил иск о взыскании конкуренту за использование его товарного знака 1 млн рублей.

Исковое заявление поступило 19 сентября 2022 от компании «Любимая Пекарня», которая собиралась взыскать с «Виктория» компенсацию за воровство товарного знака.

Дело было так — представители фирмы посетили торговую точку ответчика, по адресу пр. 60 лет Образования СССР, 7Б и зафиксировали, что конкурент использует идентичный бренд на входной группе и фасаде здания, вывеске и в уголке потребителя.

Истец посчитал, что обозначение схоже до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком «Любимая Пекарня».

В итоге проведенного рассмотрения 6 декабря 2022 Арбитражный суд Красноярского края иск удовлетворил — компании «Виктория» вменяется выплатить 1 млн рублей и прекратить использование чужой товарного знака.

Примечательно, что ранее «Любимая Пекарня» присудили 0,5 млн по аналогичному иску, поданному на компанию «Пироежка».

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